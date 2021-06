Il fascino delle isole greche attira ogni anno migliaia di turisti da tutto quanto il Mondo. Piccoli paradisi come Rodi, Mykonos e Santorini sono capaci, infatti, di regalare ai visitatori momenti di pace e relax veramente difficili da dimenticare.

La pandemia che ci ha colpito negli ultimi anni ha però reso molto più difficile spostarsi da un Paese all’altro, anche all’interno dell’Unione Europea. Eppure non è detta l’ultima parola. Infatti, nell’ultimo periodo, passare delle stupende vacanze in Grecia è ancora più facile grazie a queste novità. Scopriamo subito a che cosa ci riferiamo.

Le regole per accedere in quest’angolo di paradiso dove cielo e mare si incontrano

A partire dal 14 maggio è possibile accedere in Grecia rispettando delle severe regole di accesso. Per accedere nel Paese è necessario, infatti, possedere alcuni di questi requisiti:

a) presentare un documento che dimostri di essersi sottoposti a vaccinazione anti Covid;

b) presentare l’esito negativo con tampone molecolare, attuato non più tardi di 72 ore prima dell’arrivo in Grecia;

c) essere guariti dal covid-19 da non più di 9 mesi e presentare il relativo certificato medico.

Negli ultimi tempi si è assistito a delle novità che rendono ancora più semplice recarsi in Grecia.

Passare delle stupende vacanze in Grecia è ancora più facile grazie a queste novità

Sono due le principali novità riguardanti i requisiti richiesti per entrare in Grecia. Prima di tutto, il limite d’età per i controlli attuati sui bambini è stato innalzato da 6 a 12 anni, seguendo quanto consigliato dall’UE. Secondariamente, l’ingresso in Grecia sarà permesso anche a coloro che sono risultati negativi a un test antigenico e non solamente molecolare.

In questo modo sarà ancora più facile riuscire a visitare le bellissime isole della Grecia e potersi godere, così, una vacanza rilassante e finalmente serena.

