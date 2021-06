In spiaggia e al mare gli occhiali da sole sono un accessorio indispensabile che difficilmente dimentichiamo. Purtroppo però sabbia, acqua e salsedine non sono amici dei nostri occhiali. Basta una folata di vento o gli schizzi d’acqua provocati da bambini che giocano sul bagnasciuga e i nostri occhiali si macchiano di acqua di mare o peggio ancora vanno a contatto con la sabbia. Il rischio è che si graffino e si rovinino in maniera definitiva.

Siccome il rischio di incidenti di questo tipo è davvero alto (anzi quasi certo), vediamo qualche utile consiglio.

Come pulire gli occhiali da sole da sabbia e salsedine senza rovinarli

Per prima cosa bisogna rimuovere gli aloni dalle lenti. L’ideale sarebbe utilizzare un prodotto liquido specifico in vendita nei negozi di ottica. In mancanza vanno bene anche acqua tiepida e un detergente leggero e delicato.

Una volta eliminate tutte le tracce di sporco, dobbiamo asciugare le lenti con un panno morbido. Ok a cotone o camoscio. Evitare invece la carta da cucina assorbente e i fazzoletti di carta perché possono graffiare le lenti.

Granelli di sabbia

Se ci accorgiamo che qualche minuscolo granello di sabbia è rimasto incastrato tra le lenti e la montatura eliminiamolo con una piccola bomboletta ad aria compressa.

Cura e conservazione

Dobbiamo sempre conservare i nostri occhiali con grande cura ed attenzione, a maggior ragione quando siamo in spiaggia. Ogni volta che non li usiamo, è bene riporli nella loro apposita custodia con le lenti rivolte verso l’alto.

Oltre agli occhiali, quando siamo in spiaggia sono a forte rischio anche tablet e cellulare. A tal proposito abbiamo già affrontato la questione nella guida “Le semplici azioni da fare con estrema cautela per ripulire questo oggetto delicatissimo e costoso se viene a contatto con la sabbia senza rovinarlo irrimediabilmente”

Abbiamo quindi visto come pulire gli occhiali da sole da sabbia e salsedine senza rovinarli, ma per non correre rischi l’ideale è avere sempre due paia di occhiali. I più nuovi e più belli li teniamo per la città e la vita di tutti i giorni mentre quelli “vecchi” e già usati li possiamo portare in vacanza. Se si rovinano in maniera irrimediabile non ci dispiacerà più di tanto!