Passano le settimane, ma le quotazioni di Tesmec si stanno ancora muovendo all’interno del trading range 0,1284 euro – 0,1429 euro. Fa eccezione qualche breve escursione che, però, viene immediatamente annullata.

Eppure da inizio 2022 la performance di Tesmec è stata l’unica positiva del suo settore di riferimento con un rialzo di oltre il 20%. Per capire l’importanza del rialzo basti pensare che la performance media del settore di riferimento è stata negativa per oltre il 20%. Il peggiore, invece, è stato il titolo Salcef.

Vediamo, quindi, quali potrebbero essere i futuri scenari dopo che passano i mesi ma la fase laterale non accenna allentare la sua pressione sul titolo Tesmec.

Alla rottura del supporto in area 0,1284 euro le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 0,0806 euro. Qualora, poi, il ribasso dovesse continuare il titolo Tesmec potrebbe dirigersi verso area 0,0032 euro.

Nel caso di ripartenza al rialzo l’obiettivo più probabile si potrebbe collocare in area 0,1954 euro. A seguire, poi, l’obiettivo successivo si trova in area 0,2804 euro. La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe collocare in area 0,3654 euro.

La valutazione di Tesmec

La valutazione del titolo sulla base dei multipli di mercato presenta indicazioni contrastanti. A guardare il rapporto prezzo/utili, infatti, le quotazioni di Tesmec risultano essere fortemente sopravvalutate. Se, invece, si guarda al Price to Book ratio oppure al rapporto prezzo/utili futuri (PEG), allora la sottovalutazione diventa molto importante. Infine, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 70%.

La convenienza di investire su Tesmec si evince anche dal rapporto EV/EBITDA che è il più basso del suo settore di riferimento.

Un aspetto negativo che si è andato accentuando nell’ultimo anno è quello legato alle previsioni degli utili. Negli ultimi 12 mesi, infatti, le revisioni degli utili sono state ampiamente al ribasso. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.

Secondo quanto riportato sulle riviste per gli analisti il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 67% circa.

Passano i mesi ma la fase laterale non accenna allentare la sua pressione sul titolo Tesmec: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tesmec (MIL:TES) ha chiuso la seduta del 28 giugno a 0,1328 euro, in rialzo dello 0,61% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

