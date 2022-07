Solo per un tempo limitato è possibile acquistare biglietti sui treni ad alta velocità Trenitalia a prezzi davvero convenienti. L’ultima offerta della compagnia di Ferrovie dello Stato prevede uno sconto del 30% su tantissime soluzioni. Non mancano precise condizioni e alcuni limiti che andremo a riportare nei paragrafi di seguito.

Trenitalia non è l’unico vettore di treni ad alta velocità a rilasciare sconti importanti in vista delle vacanze. Su linee ben diverse, ma sempre con l’obiettivo del risparmio, anche Italo Treno presenta regolarmente offerte per il fine settimana. Generalmente le percentuali per quest’ultimo vanno da un minimo del 30% ad un massimo del 50%. Inoltre, anche data di pubblicazione e scadenza coincidono con le omologhe di Trenitalia.

Super economy fra risparmio e limiti

Partiamo per le vacanze con l’ultima offerta sui treni Frecce. Subito un 30% di sconto in fase di acquisto a coloro che inseriranno il relativo codice sconto. Devono, tuttavia, presentarsi tutte le condizioni necessarie previste dalla promozione. Innanzitutto, la riduzione del prezzo si applica solo sulle soluzioni in tariffa Super Economy, la più economica del vettore. Come tale, presenta una serie di limiti, come l’impossibilità di cambiare il biglietto una volta acquistato o richiedere rimborso in caso di rinuncia. Resta concessa la possibilità di cambiare il nominativo gratuitamente per un numero illimitato di volte. Chiaramente, ciò non è possibile dopo la partenza. Per rendere rimborsabile un biglietto in tariffa Super Economy è necessario acquistare, contestualmente allo stesso, l’opzione tiRimborso del costo di 2 euro. Il rimborso sarà, così, richiedibile fino a 2 giorni prima della partenza, applicando una trattenuta del 10%.

Partiamo per le vacanze con il 30% di sconto sui Frecciarossa di Trenitalia

Lo sconto collegato alla promozione di Trenitalia è utilizzabile fino alle ore 15 del giorno lunedì 1 agosto 2022. I treni su cui l’offerta è valida, salvo disponibilità dei posti e, quindi, della tariffa, hanno date di viaggio precise. Tale intervallo va dal 6 agosto 2022 al 26 ottobre 2022. La promo è valida su tutti i treni della famiglia Frecce, pertanto Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.

Il vettore di Ferrovie dello Stato fa sapere che è utilizzabile sia per acquisti online dal sito ufficiale che da app, biglietterie e self service. Non mancano all’appello agenzie di viaggio e call center. Ricordiamo che quest’ultimo servizio è un numero a pagamento. Per accedere agli sconti sarà necessario inserire il codice promo SENTIERO22 in fase di prenotazione, cliccando sul pulsante Buono Sconto.

