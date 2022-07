L’ultima promozione di Italo Treno risale a ieri sera, 21 luglio 2022. C’è tempo fino a questo lunedì per approfittarne, inserendo in autonomia, se scelta la prenotazione online, il codice sconto collegato. Degli ambienti di viaggio offerti dal vettore solo uno resta escluso. Non mancano alcuni limiti su cambi e rimborsi, data la scelta della tariffa Low Cost per la promozione.

Un mare di sconti

“Scopri un mare di posti nuovi” è il titolo dell’ultima promozione di Italo con sconti dal 30% al 50% sui treni ad alta velocità. Nient’altro che un codice promo per approfittarne, facilmente inseribile sulla piattaforma online. È presente un limite massimo di posti disponibili pari a 650.000. Tuttavia non è l’unico parametro che interviene sulla disponibilità dell’offerta per la soluzione scelta.

La promozione con i relativi sconti è valida solo per acquisti in tariffa Low Cost, fra le più economiche del vettore. Quest’ultima è anch’essa soggetta ad una disponibilità ridotta dei posti e presenta alcuni limiti. Innanzitutto, precisiamo che una volta acquistato il biglietto non è possibile ricevere un rimborso in caso di rinuncia al viaggio. Per quanto riguarda il cambio di data e ora, è prevista un’integrazione del 50% del prezzo del biglietto, se effettuato entro 72 ore dalla partenza. In caso contrario, non è permesso. A questo si aggiunge l’eventuale differenza di prezzo.

È possibile selezionare al prezzo scontato gli ambienti di viaggio Smart e Prima, ma non Club. L’offerta è valida, in presenza delle condizioni sopra presentate, solo sui biglietti con data di viaggio a partire da venerdì 29 luglio. Inoltre, trattandosi di una promo a tempo, è stata fissata una scadenza oltre la quale il codice promo diventerà inutilizzabile. Il termine scelto è lunedì 25 luglio alle ore 18:00.

Sconti dal 30% al 50% grazie al codice promo dell’ultima offerta di Italo

Come già accennato, per approfittare dell’iniziativa promozionale è necessario inserire il codice promo in fase di ricerca delle soluzioni. Per questa occasione si è scelto “MARE”. Italo Treno precisa che tale offerta non è cumulabile con altre. Inoltre non si applica ai treni venduti in combinazione con treni regionali o bus di Itabus. Il vettore in questione non è l’unico a rilasciare sconti nel fine settimana, come dimostrano le offerte di Trenitalia sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.

