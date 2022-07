Risale a ieri la pubblicazione dell’annuncio per portalettere in Poste Italiane, una delle posizioni più ricercate dal Gruppo. C’è tempo solo fino alle 23:59 del 31 luglio 2022 per inviare candidatura tramite la piattaforma dedicata. Data l’ampia richiesta, sono tantissime le sedi di gran parte d’Italia interessate al profilo.

I dettagli sull’offerta

Le sedi di Poste Italiane interessate dalle assunzioni di candidati nel ruolo di portalettere sono collocate in più regioni d’Italia. Fra queste vi sono Lombardia, Piemonte, Friuli, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria, Liguria, Toscana, Marche, Trentino ed Emilia-Romagna. Come già accennato, scade il 31 luglio l’annuncio per portalettere. Cosa serve per accedere alle fasi selettive? I requisiti indispensabili per questo profilo sono il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e della patente di guida idonea per i mezzi aziendali. Per la sola provincia di Bolzano si richiede il possesso del patentino del bilinguismo. Inoltre, nell’annuncio viene specificato che non è necessario avere conoscenze professionali né specialistiche.

Le selezioni si compongono di 2 fasi. La prima sarà volta a verificare le capacità logiche del candidato ed avverrà online. La seconda, accessibile solo in caso di successo nella prima fase, consiste in un colloquio e in una prova di idoneità alla guida. Per verificare ciò, il candidato dovrà essere in grado di guidare un motomezzo 125cc carico di posta.

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali, le risorse selezionate saranno assunte con contratto a tempo determinato. Durata e retribuzione sono variabili a seconda delle specifiche esigenze aziendali.

Scade il 31 luglio l’annuncio per portalettere diplomati in Poste Italiane

L’annuncio per il profilo di portalettere in Poste Italiane è disponibile sulla piattaforma dedicata del Gruppo. Come candidarsi per l’offerta? Seguendo il riferimento proposto, ci troveremo nella pagina Lavora con noi. Scorriamo verso il fondo e clicchiamo su Posizioni aperte. Da qui visualizzeremo tutte le posizioni aperte, compresa l’interessata. Selezioniamo, quindi, l’annuncio dal titolo Portalettere. Insieme ai dettagli su sedi, requisiti e contratto, a fine pagina troveremo il tasto Invia candidatura ora.

Altre posizioni ora disponibili in Poste Italiane sono per consulenti finanziari, figure di front end e un tirocinio professionale forense. Dalla stessa piattaforma è, inoltre, possibile inviare candidatura spontanea in qualsiasi momento, allegando il proprio curriculum vitae e le preferenze. Su computer l’opzione è disponibile sulla barra in alto, mentre da telefono è necessario aprire il menù laterale.

