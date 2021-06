Torniamo a parlare di pulizie e soprattutto di quelle fai da te. Oggi vedremo una soluzione pulente che si può creare tranquillamente a casa evitando l’utilizzo di prodotti che si trovano in commercio. Una pulizia a tutti gli effetti naturale e fatta in casa.

Fantastico prodotto pulente fai da te che dona brillantezza e freschezza alla casa

Quando si puliscono le superfici di casa o anche ad esempio l’interno del frigorifero si possono usare sia prodotti naturali sia prodotti che si trovano al supermercato. Questi ultimi però spesso hanno un odore abbastanza sgradevole, basti pensare alla candeggina. Oggi invece vogliamo creare una soluzione che pulisce le superfici e che donerà loro anche un delizioso profumo estivo. In questo modo la casa sarà pulita e profumata.

Servono solo due elementi

Per realizzare il nostro prodotto serviranno due elementi che si trovano quasi sempre in casa. Vediamo allora come fare questo fantastico prodotto pulente fai da te che dona brillantezza e freschezza alla casa.

Tutto quello che serve è dell’aceto bianco e due limoni. Entrambi gli elementi sono già molto usati per pulire casa, questa volta però li uniremo per un mix esplosivo. La prima cosa da fare è prendere i nostri due limoni, chi ha in casa un pianta può usare tranquillamente quelli. Bisogna lavarli per bene e poi sbucciarli. Cerchiamo di sbucciarli in modo delicato, infatti deve essere rimossa solo la buccia non la parte bianca del limone.

Dopo possiamo spremere i limoni e mettere il succo assieme alla buccia dentro un contenitore di vetro. Poi prendiamo l’aceto bianco facciamolo scaldare un pochino e versiamolo dove si trova il succo di limone e la buccia.

Lasciamo riposare il tutto per qualche giorno, anche una settimana, e poi possiamo usarlo per pulire casa. Partendo dalla cucina fino ad arrivare al bagno. Si può usare anche come deodorante per ambienti, dato che il limone emana un delicato odore di pulito.

