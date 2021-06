Bisogna ammettere che la presenza dei ragni in casa non è mai ben accetta, pur sapendo che questi spesso non sono nocivi per la salute.

Quando li vediamo, o notiamo le tanto fastidiose ragnatele in qualche parte della casa, il primo pensiero è quello di allontanarli il prima possibile.

Tendiamo a utilizzare spesso prodotti che troviamo nei negozi spendendo denaro, senza pensare che esistono dei semplici rimedi naturali, già a portata di mano.

Basta solo questo prodotto di scarto per allontanare i ragni da casa definitivamente

Stiamo parlando delle bucce di arancia e di limone, che solitamente buttiamo dopo averne consumato il frutto.

E non c’è niente di più sbagliato, poiché i loro utilizzi sono davvero innumerevoli, infatti ci possono essere d’aiuto anche in questo caso.

Basterà semplicemente strofinarle sugli stipiti delle porte da cui possono entrare oppure sui davanzali delle nostre finestre, che sono spesso aperte durante il periodo estivo.

Noteremo presto che i ragni si terranno alla larga dalla nostra casa, per via di questo odore di agrumi che detestano fortemente.

Dovremo solamente ricordarci di sostituire queste bucce ogni 2 giorni circa, altrimenti perderanno il loro profumo e questo metodo non risulterà più efficace.

Basta solo questo prodotto di scarto per allontanare i ragni da casa definitivamente, risparmieremo tempo e prezioso denaro.

Se invece avremo del succo di limone avanzato che non sappiamo come utilizzare, possiamo mescolarlo a dell’acqua per poi spruzzarlo direttamente sulle ragnatele.

Un’altra opzione è quella di posizionare in diversi punti della nostra casa dei pot-pourri con arance e limoni.

Nel caso ci fossero molti ragni in casa, e intendessimo utilizzare qualcosa di più concentrato, ci verranno in aiuto gli olio essenziale ricavati da essi

Prevenzione

Per tenere lontani i ragni dal nostro ambiente domestico è consigliato applicare su porte e finestre delle zanzariere, utilissime in questa stagione.

Questi animaletti sono attratti anche da tutte le fessure che possono trovare, è quindi bene sigillare il più possibile con dei collanti siliconici o stucco.

L’importante è non lasciarci sfuggire nessuna fessura, per essere sicuri che non proveranno ad entrare in casa.