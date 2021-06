Le montagne italiane nascondono veri e propri spettacoli della natura. Vette innevate, vallate verdeggianti e una fauna unica sono tra le attrazioni principali. Ma se si vuole gustare davvero fino in fondo il loro splendido panorama, allora non si può rinunciare a visitare i laghi. Tra i tanti sparsi in tutto il nostro Paese, oggi vogliamo parlare di 5 specchi d’acqua che forse non sono conosciuti dalla maggior parte dei turisti.

Ma proprio per questo mantengono intatta la loro atmosfera unica. Sono i 5 laghetti italiani più belli e puliti che conquistano menti e cuori. Li ha selezionati qui la nostra Redazione per il suo pubblico di lettori.

Lago di Layet

Questo magnifico lago si trova vicino a Cervinia, in Valle d’Aosta. È situato a un’altezza di circa 1980m e viene anche chiamato Lago Blu per il colore donatogli dalle alghe sul fondale. È molto suggestiva e vale una foto l’immagine del monte Cervino che si riflette sulla sua superficie azzurra.

Lago di Lagazuoi

A sud-est di San Cassiano in Val Badia si estende lo splendido Lago di Lagazuoi. Questo specchio d’acqua fa parte del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies ed è incastonato nel fiabesco paesaggio delle Dolomiti trentine. È una tappa ambita da chi ama il trekking e le escursioni.

Lago di Costalovara

Le sue acque sono tra le più pulite dei laghi del Trentino-Alto Adige. Sorge nell’altopiano del Renon, a meno di 20 km da Bolzano. Oltre che fare un bagno rigenerante, qui si può pescare e stare in compagnia di pesci come carpe e lucci.

Lago Brocan

Il lago Brocan si trova nel bel mezzo della Valle Gesso, in provincia di Cuneo. Attorniato dalle Alpi Marittime fa parte dell’omonimo Parco Naturale. Per gli amanti della natura è il posto perfetto. Infatti, se si è fortunati si può godere sia della bellezza delle sue acque cristalline che della compagnia di stambecchi e camosci.

I 5 laghetti italiani più belli e puliti che conquistano menti e cuori: Lago dell’Accesa

L’ultimo tra i laghetti italiani da non perdere si trova in Toscana. E più precisamente a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. Il lago dell’Accesa ha acque in cui ci si può specchiare ed è avvolto da un paesaggio molto suggestivo. È il lago della leggenda e nei pressi sono state ritrovate tombe e antiche abitazioni.