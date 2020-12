Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come già preannunciato, anche su queste pagine, è partita la lotteria degli scontrini. O meglio è partita concretamente la possibilità di registrarsi sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le proprie credenziali. Adesso si conoscono le date delle estrazione degli scontrini, per tentare di vincere la lotteria con il giusto numero di acquisti fatti.

Parte quindi adesso la lotteria degli scontrini con le date per le estrazioni. La redazione di ProiezionidiBorsa vuole fornire questo pratico elenco delle date delle estrazioni. A cosa serve? Ad essere sicuri di aver raggiunto il limite minimo di spesa che serve per poter partecipare all’estrazione dei premi in denaro.

Ricordiamo infatti brevemente come funziona questo meccanismo premiante. Il sistema è stato pensato per indurre i consumatori ad utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per combattere l’evasione fiscale. Il premio che si può ricevere è pari al 10% della somma spesa, con un tetto massimo per gli acquisti di euro 1.500,00 di spesa.

Parte la lotteria degli scontrini con le date delle estrazioni

Le condizioni per partecipare all’estrazione è di aver effettuato almeno 50 transazione economiche nell’arco del semestre di riferimento.

Proprio quest’ultima caratteristica che abbiamo elencato rende importante avere chiara la data delle estrazioni. Nessuno vorrebbe perdere la possibilità di essere estratto solo perché ha compiuto 49 transazioni nel semestre anzichè le 50 richieste.

Inoltre al meccanismo della lotteria degli scontrini si affianca un’altra possibilità di essere premiati. Per chi è meno tecnologico e non effettua sempre pagamenti con moneta elettronica c’è un altro metodo. Si possono caricare gli scontrini su una apposita piattaforma on line partecipando così all’estrazione di un premio annuale di ben 5 milioni di euro.

Questa seconda lotteria partirà il 1 gennaio 2021. Così prevede il Decreto Rilancio. Anche per questa seconda possibilità è possibile registrarsi on line fin da oggi sul portale.

Poi sarà possibile caricare gli scontrini di qualsiasi importo, anche da un euro perché abbiamo preso un semplice caffè al bar. Pretendendo lo scontrino, però.

La lotteria ha estrazioni prefissate, secondo questo calendario per il 2021:

a) a febbraio giovedì 11

b) a marzo giovedì 11

c) ad aprile giovedì 8

d) a maggio giovedì 13

e) a giugno giovedì 10

f) a luglio giovedì 8

g) ad agosto giovedì 12

h) a settembre giovedì 9

i) ad ottobre giovedì 14

l) a novembre giovedì 11

m) a dicembre giovedì 9.

I premi

Per ogni euro speso ogni cittadino italiano maggiorenne potrà ricevere un biglietto della lotteria virtuale, fino al un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro. Le estrazioni saranno di due tipi. Le cosiddette ordinarie e quelle zero contanti. La lotteria ordinaria è dedicata a chi ha fatto acquisti sia in contanti, sia con moneta elettronica.

Ecco i premi:

a) per le estrazioni settimanali sono disponibili sette premi di 5.000 euro;

b) per le estrazioni mensili i premi sono 3 da euro 30.000,00;

c) per l’estrazione annuale grosso premio da 1 milione di euro.

Il premio da 5 milioni di euro è riservato a chi ha fatto acquisti con moneta elettronica e partecipa anche il commerciante che ha effettuato la vendita. L’estrazione zero contanti fa partecipare all’estrazione fino a 5 milioni di euro.

Anche in questo caso indichiamo i premi:

a) settimanalmente: quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente;

b) mensilmente: dieci premi di 100.000 euro ciascuno per l’acquirente e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per il commerciante;

c) annualmente: un premio di 5 milioni di euro per il cliente e un premio di 1 milione di euro per il venditore.