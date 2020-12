Come cucire un regalo geniale per cani riciclando una felpa

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quest’anno è stato un anno problematico anche per i nostri amici a quattro zampe. Perché non approfittare della quarantena per regalare loro qualcosa fatto col cuore?

L’idea di oggi è cucire un regalo geniale per cani, riciclando una felpa.

Non si mangerà, ma un bell’osso di pezza sarà certamente apprezzato, ed è più facile da cucire di quanto si pensi.

Cosa occorre?

Un’oretta di tempo

forbici

spilli

macchina da cucire (si può cucire anche a mano, ad ogni modo)

40 cm di tessuto (felpa, flanella, cotone trapuntato o qualsiasi altro materiale resistente, ma morbido) per l’esterno del giocattolo

40 cm di tessuto per la fodera

Imbottitura (il suggerimento eco-friendly è crearla riciclando una felpa)

Quando si cuce questo tipo di oggetti, le accortezze principali sono due, niente tessuti sintetici e niente bottoni o decorazioni: se ingeriti, sono estremamente pericolosi. Si possono scegliere tutte le combinazioni di colori e dimensioni, ma è giusto ricordare che ai cani non importa dell’estetica. L’idea è optare per la praticità, riciclando una felpa malandata.

Perché scegliere un regalo fatto a mano?

Cucire un regalo fa bene al portafogli, è personalizzabile, ecologico ed è un presente gradito a chi vive con cani…e tiene ai propri mobili.

Pronti, partenza, via!

Quali sono i primi passi per cucire un regalo geniale per cani, riciclando una felpa? Innanzitutto, si deve creare il cartamodello (come si fa, lo spieghiamo qui), lasciando dei margini ampi per eventuali errori e per le cuciture.

Si sovrappongono, piegati a metà, i due tessuti e si appunta il cartamodello con gli spilli, affinché nulla si muova durante il taglio. Se si lavora con un tessuto spesso, meglio tagliarne soltanto un pezzo alla volta.

Alla fine del processo, si otterranno due pezzi esterni e due pezzi interni.

Una volta separato il cartamodello, occorre stratificare gli scampoli, ricordandosi di identificare diritto (parte esterna) e rovescio (parte interna) di entrambi i tessuti. Per questo tipo di lavoro, bisogna cucire dalla parte del rovescio, seguendo questo ordine: fodera- tessuto esterno, tessuto esterno-fodera.

Utilizzando nuovamente gli spilli per tenere fermi i tessuti, si dovranno cucire i bordi seguendo la forma desiderata, usando un punto dritto. Non bisogna assolutamente cucire tutto l’osso, altrimenti non sarà possibile inserire l’imbottitura.

Un morbido ripieno

Rovesciare lo “scheletro” del giocattolo, per inserire l’imbottitura scelta in precedenza. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, sarà necessario chiudere il lavoro, cucendo il lato mancante dell’osso di pezza.

L’amico peloso ora potrà godersi il suo nuovo passatempo, ma attenzione: se inizia a strapparlo, meglio requisire il giochino e prevenire eventuali rischi di soffocamento.