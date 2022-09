Mare, mare e ancora mare. Settembre è ormai al termine ma la voglia di rinunciare al mare e al sole non c’è. E allora bisogna attrezzarsi e volare in qualche luogo lontano, con sabbia fine e mare limpido. Sì, possiamo fare così. Oppure possiamo anche rimanere in zona e andare alla scoperta di nuovi posti mai visitati.

Un weekend o poco più

Ovviamente anche l’Italia ha dei posti di mare che si possono frequentare a ottobre, ma ce ne sono altri un pochino più lontani dove potremo vivere il completo relax che ci meritiamo. E così c’è chi va in vacanza ad agosto, chi a settembre e chi a ottobre. Che poi non deve per forza essere una vacanza lunga di una settimana, alla fine per rigenerarsi può bastare anche un solo weekend.

I posti che andremo a vedere sono dei luoghi che sicuramente abbiamo visitato. Ma essendo molto grandi non è detto che li abbiamo visti tutti. E quindi partire ad ottobre potrebbe essere una fortuna per visitare luoghi paradisiaci.

I 5 posti dove andare in vacanza a ottobre per vivere ancora il mare

Partiamo da un posto che durante il periodo estivo si riempie di gente. E parliamo della Grecia con le sue bellissime isole. Ci sono infatti tantissime isole della Grecia che sono aperte al turismo. E quindi ottobre sembra essere la migliore idea, sia per una questione di prezzi sia per una questione di relax.

Poi abbiamo le Canarie che sono isole subtropicali, situate nell’oceano Atlantico, davanti alla costa dell’Africa e al Sahara. E qui abbiamo ad esempio Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria e Lanzarote, solo per citarne alcune. Isole molte note e iper affollate durante i mesi estivi.

Restiamo sempre in zona perché andiamo alle Isole Baleari, che è l’arcipelago di isole dove troviamo Ibiza e Formentera.

Continuiamo poi con Malta, grande isola nel Mediteranno. Un luogo magnifico in cui rifugiarsi. Qui avremo anche la possibilità di vivere un po’ di storia, dato che è un’isola con una grande cultura. E poi sicuramente avremo modo di visitare la capitale dell’isola, luogo storico ed emozionante.

Come ultimo abbiamo la Croazia. Un lembo di terra bagnato dall’acqua con moltissime isole. Anche queste molto gettonate durante l’alta stagione, meno durante i mesi di mezzo. E quindi perché non approfittare. Un weekend d’amore al mare per rilassarsi. Ecco i 5 posti dove andare in vacanza a ottobre per stare ancora al mare

