Chi ha detto che in autunno non è permesso viaggiare? Certo, bisogna scegliere la meta giusta per non cadere in qualche tranello, ma poi è tutto in discesa. Con l’arrivo della stagione fredda, le giornate si accorciano, ma non solo quelle. Infatti, anche i giorni di ferie sono di meno e quindi si viaggia nel weekend. Si può partire di venerdì, magari dopo il lavoro e tornare la domenica sera, in questo modo si potranno sfruttare due giorni pieni.

La capitale dell’Austria

Vienna è la capitale dell’Austria, allo stesso tempo è anche uno dei suoi nove Stati federati. È sede di importanti organizzazioni internazionali, tra cui l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica e l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Può essere considerata la culla dello stile Jugendstil.

Immensi spazi verdi sono luogo di svago e di aggregazione. Il suo patrimonio edilizio e monumentale è stato ricostruito dopo la seconda guerra mondiale.

Culla anche di alcuni noti compositori come Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss e Mahler, La rivista Mercer ha messo al primo posto Vienna nella classifica delle 100 città con la miglior qualità della vita.

Le 10 cose da vedere a Vienna in due giorni e dove mangiare

Le cose da vedere ovviamente non mancano, ma non abbiamo molto tempo e quindi è necessaria fare una cernita.

Da visitare è sicuramente il Duomo di Santo Stefano, una delle costruzioni più importanti di Vienna. Non lontano da qui possiamo raggiungere poi l’Opera di Vienna. Imponente e prezioso è Palazzo Hofburg che è stata la residenza degli Asburgo per più di 600 anni. Chi è appassionato di serie TV, POI, dovrà assolutamente vedere il Museo di Sissi, storica imperatrice dell’Austria.

Poi ci sono alcuni palazzi storici e importanti della città che dobbiamo assolutamente vedere come ad esempio il Comune, la Borsa, il Parlamento, il Burgtheater, la Chiesa Votiva e l’Università.

Da non perdere sia perché carino sia perché luogo dove poter mangiare è il mercato Naschmarkt.

Vienna è anche famosa per la sacher. Infatti, ci sono moltissimi caffè dove è possibile sedersi e gustare la torta al cioccolato. Dolce che sicuramente possiamo provare anche a fare a casa seguendo le ricette di nonna.

Per mangiare cibo tipico austriaco, oltre al mercato, possiamo provare diversi locali. Come, ad esempio, Purstner, Reinthaler’s Beisl o Glacis Beisl.

Ecco, dunque, le 10 cose da vedere a Vienna in due giorni e alcuni punti dove fermarsi per mangiare.

