Nel tempo si alternano sempre nuove mode, ma lo stile acqua e sapone non tramonta mai. Dall’abbigliamento al trucco la semplicità si rivela sempre la scelta più elegante. A rappresentare al meglio questa tendenza è certamente la giovane attrice Alessandra Mastronardi. Da sempre icona di stile, posa e indossa gli abiti delle più illustri case di moda. Tuttavia anche lo stile acqua e sapone ha i suoi segreti. È possibile valorizzare viso e capelli seguendo alcune semplici regole. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ogni stagione porta con sé mode nuove, dall’abbigliamento, al makeup fino alle acconciature capelli. Nonostante il passare del tempo, lo stile acqua e sapone di Alessandra Mastronardi rimane sempre attuale. La giovane attrice si contraddistingue per la sua raffinatezza. Lo stile elegante della Mastronardi non la rende più artefatta, al contrario mostra una donna al naturale.

Il look di Alessandra Mastronardi, ideale per le donne di ogni età

Giovane e bella come tante donne dello spettacolo, la Mastronardi preferisce uno stile sobrio. Sempre elegante, riesce a mostrarsi al naturale anche con un tacco a spillo. Qual è il suo segreto? Indubbiamente capelli e makeup sistemati in un certo modo. Per quanto riguarda i capelli, nelle occasioni importanti Alessandra preferisce un raccolto. Nella quotidianità l’attrice sfoggia un taglio di capelli media lunghezza con asciugatura naturale. Fila centrale e un colore castano senza alterazioni artificiali. Per quanto riguarda il makeup non usa tonalità forti, labbra color carne nella maggioranza dei casi. Al massimo un rossetto corallo. Anche gli occhi sono truccati leggermente, matita nera e mascara, tutto senza marcare particolarmente i lineamenti.

Lo stile acqua e sapone di Alessandra Mastronardi: ecco come valorizzare viso e capelli con semplicità

Sempre acqua e sapone, Alessandra Mastronardi mostra un viso candido, senza polveri colorate. Il trucco dall’effetto naturale privilegia infatti colori chiari e luminosi, che valorizzano l’incarnato. Cosa fondamentale è curare la base. È importante preferire un fondotinta idratante e dalla consistenza leggera. In ogni caso è possibile sostituire quest’ultimo con una bb cream o una cc cream. Nessun colore intenso, non bisogna marcare i lineamenti. Piuttosto è importante correggere le piccole imperfezioni con correttori che richiamano il nostro incarnato. Occhiaie e brufoli vanno coperti. Una cipria in polvere bianca fisserà la base con naturalezza.

Valorizzare il viso è facile anche utilizzando un illuminante nei punti strategici. Tra questi zigomi, naso e labbra. Un colore appena sfumato sulle guance. Un tocco di blush sulle tonalità del rosa o pesca non può mancare. Occhi valorizzati da un buon mascara, preferibilmente volumizzante. Infine il trucco acqua e sapone prevede labbra color carne, illuminate solo da balsamo idratante. Per quanto riguarda i capelli, anche se tinti, si consiglia un colore dalle sfumature naturali. Non serve una messa in piega perfetta, piuttosto asciugare i capelli al naturale. Insomma come ci insegna Alessandra Mastronardi la semplicità è la chiave giusta per risultare elegante.