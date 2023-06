Mantenere addominali scolpiti anche dopo i 50 anni: l’assurdo metodo di Mel Gibson

Anche le star hanno delle abitudini un po’ strane che portano avanti per mantenersi in forma, Mel Gibson, ad esempio, riesce a mantenere addominali scolpiti anche dopo i 50 anni con un metodo particolare. Ma è davvero da imitare? Vediamo di che cosa si tratta.

La buona forma fisica per tante persone è fondamentale. Ognuno di noi reagisce diversamente all’assunzione degli alimenti, ai fattori interni ed esterni, quindi, le abitudini che valgono per una persona possono non valere affatto per un’altra.

Una cosa a cui spesso, soprattutto gli uomini tengono, è come mantenere addominali scolpiti anche dopo i 50 anni. In questo articolo vedremo come ci riesce una star internazionale del calibro di Mel Gibson.

L’attore di Braveheart, da quello che si racconta da anni, basa la sua intera alimentazione sul pollo. Pollo e nient’altro sarebbe il suo metodo di mantenersi in forma. Ma è corretto fare così?

I benefici di questa carne nella dieta

Del pollo si mangia il petto e la coscia e molti nutrizionisti consigliano di assumere questa carne, carna bianca come il tacchino, invece della carne rossa. Tuttavia, Humanitas ci avverte che la coscia è molto più grassa e ricca di carboidrati rispetto al petto.

La carne di pollo è ormai un alimento comunissimo ed è disponibile in tutti i tagli. Contiene acqua, molte proteine, ma anche colesterolo, vitamina A, B1, B2, B3, potassio in grandi quantità, calcio, ferro e magnesio.

Tra i benefici c’è sicuramente il fatto che si tratta di una carne facilmente digeribile. Le grandi quantità di ferro e di proteine “nobili” la rendono l’alimento ideale per tutti, dai bambini agli anziani. È particolarmente preziosa per gli atleti e gli sportivi.

Non si registrano particolari controindicazioni, non ha interazioni negative con i farmaci, tuttavia, occorre sempre fare attenzione alle quantità. La carne di pollo deve essere inserita in un regime alimentare vario ed equilibrato.

Mantenere addominali scolpiti anche dopo i 50 anni: il pollo è un aiuto, ma attenzione alle quantità!

Il segreto, secondo gli esperti, è dedicare il 70% della propria attenzione all’alimentazione e il 30% all’esercizio fisico quotidiano. Anche dopo i 50 anni (ricordiamo che Mel Gibson ne ha quasi 70), è possibile tener testa alla perdita di tono muscolare in questo modo.

Il pollo e la carne fresca in generale sono sicuramente un ottimo aiuto per l’organismo. Tuttavia, per mantenere gli addominali scolpiti non basta. Gli esperti raccomandano una dieta assolutamente ipocalorica, ma varia fatta di frutta e verdura, pesce, cereali e legumi.

Inoltre, occorre bere tanta acqua e concentrarsi sull’allenamento adeguato con le istruzioni di un personal trainer professionista. Dunque, sì, Mel Gibson ha ragione a prendere le proteine dal pollo, ma sbaglia e non è da prendere come esempio se mangia solo ed esclusivamente questo alimento.