Viviamo in un momento storico molto particolare e decisamente singolare, dove purtroppo non possiamo fare grandi progetti per quanto riguarda i viaggi.

Molti sognano di poter evadere il prima possibile dalla routine, per scoprire paesi e culture lontane. Magari andare dall’altra parte del Mondo per conoscere nuovi posti e meravigliarci di fronte a luoghi favolosi. In questo periodo, però, scegliere di varcare i confini italiani potrebbe non essere una buona idea. Anche perché lo stivale è ricco di paesi e scorci che vale la pena di visitare. Bastano pochi giorni e non troppi chilometri, se abitiamo vicino questi splendide meraviglie.

Per fughe d’amore originali o semplici weekend tra amici ecco 3 mete italiane poco conosciute

Se stiamo progettando di fare una gita più lunga, con la nostra dolce metà o con i nostri amici più stretti, potremmo scegliere paesini e borghi che potrebbero davvero stupirci. In linea con le nuove disposizioni e regole, dovute alla pandemia, andando in posti meno affollati potremmo sentirci più al sicuro.

Montegabbione è un piccolo comune dell’Umbria immerso nella vegetazione, abitata da poco più di mille abitanti. In questo borgo è assolutamente da vedere il Castello medievale, la suggestiva chiesa principale e quella di Scarzuola. Mentre, nella frazione di Montegiove, si trova l’antico convento e la città teatro realizzata da Tommaso Buzzi, un luogo sopra le righe da non perdere.

Fontanellato, in provincia di Parma, è una perla ricca di attrazioni, circondata dall’imponente Rocca Sanvitale, che in tempi antichi difendeva la cittadina. Oggi è possibile ammirare alcune stanze con affreschi e un arredamento che risale al 1500.

Il centro storico è molto bello, noteremo palazzi storici con caratteristici porticati e vecchi lavatoi. Importante meta di pellegrinaggio, grazie al Santuario della Beata Vergine. Da visitare anche l’oratorio di Santa Assunta e la Chiesa di Santa Croce. Da vedere, infine, il labirinto del Masone, dove, all’interno del museo, troveremo molte opere d’arte di un certo prestigio.

Bussana Vecchia

Un terremoto distrusse Bussana vecchia nel 1887. Oggi, però, per molti è il paese degli artisti, un posto speciale, pittoresco e pieno di fascino.

Si trova in provincia di Imperia e, nonostante fu abbandonata, nuovi abitanti adesso vivono in queste caratteristiche case, recuperate dalle rovine. Totalmente pedonale, non potremo che ammirare e rimanere a bocca aperta davanti alle botteghe e atelier.

Dunque, per fughe d’amore originali o semplici weekend tra amici ecco 3 mete italiane poco conosciute.

