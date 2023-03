Panni stirati e profumati senza ferro da stiro. Prova 3 semplici passaggi per dire addio alle pieghe. In più risparmi

Stirare è una delle faccende domestiche più stancanti. Tuttavia si fa per necessità, perché i panni con le pieghe non sono la cosa migliore da indossare. Con questo sistema bastano 3 soli passaggi e si parte già dal bucato in lavatrice. Vediamo di cosa si tratta.

Qualche volta ci chiediamo se sia mai possibile stirare senza ferro da stiro. Domanda giusta, visto che il ferro da stiro non è un’invenzione moderna. Quello che noi utilizziamo sfrutta la corrente elettrica e ci viene a costare anche una bella cifra alla fine dell’anno. Se utilizzassimo il ferro da stiro per 3 ore alla settimana, spenderemmo circa 140 euro all’anno.

Come si stirava in Egitto e nella Roma antica

Il ferro da stiro in ogni caso lo utilizzavano già nell’antica Roma. Era costituito da una base di metallo piatta e pesante in bronzo o in ferro, con un manico lungo. Il ferro veniva riscaldato sul fuoco e poi passato sui tessuti.

Nell’antico Egitto, si stirava in modo simile. Tuttavia, i tessuti egizi erano spesso realizzati con lino, che richiedeva una stiratura più delicata rispetto ai tessuti più pesanti usati dai Romani.

Le nostre nonne stiravano mettendo nel ferro da stiro del carbone acceso, nel vano apposito. Il calore sprigionato era forte, ma la stiratura perfetta.

Panni ben stirati e profumati senza ferro da stiro: partiamo dal lavaggio

Il primo trucco per avere panni senza pieghe è curare il momento del lavaggio in lavatrice. Quante volte, dopo la centrifuga finale, abbiamo tirato fuori i panni stropicciati e incastrati uno nell’altro. Per evitare tutto ciò basta un semplice trucchetto.

Prendiamo 3 fogli di alluminio alimentare e facciamone 3 palline. L’alluminio avrà un’azione distensiva durante il lavaggio. Passando attraverso i panni ne eviterà le pieghe. Ci accorgeremo subito che i panni sono meno stropicciati del solito. Inoltre l’alluminio una volta asciutto si potrà riutilizzare.

Se utilizzi l’asciugatrice, metti le palline d’alluminio fra i panni nel cestello. Potrai eliminare gli effetti dell’elettricità statica che creano le fastidiose pieghe.

Secondo passaggio: via le pieghe con un rimedio naturale fatto in casa

Per evitare pieghe inutili è importante far asciugare i panni al sole, come facevano gli antichi Egizi. Se trovassimo dei panni con le pieghe, potremmo eliminarle spruzzando questa soluzione. È fatta con prodotti naturali e si può preparare in casa facilmente. Serve a far distendere le pieghe.

Per gli ingredienti avremo bisogno di:

2 tazze di acqua distillata o almeno non calcarea;

1/4 di tazza di acido acetico bianco;

1/4 di tazza di amido di mais;

10 gocce di olio essenziale a scelta.

Procediamo poi in questo modo. In un pentolino, mescoliamo l’acqua distillata e l’acido acetico. Scaldiamo il composto a fuoco medio-basso, mescolando costantemente, finché l’acido acetico si dissolve completamente.

Aggiungiamo l’amido di mais al composto di acqua e acido acetico, e mescoliamo bene fino a quando non ci sono più grumi.

Portiamo il composto a ebollizione, continuando a mescolare costantemente per circa un minuto, finché la miscela diventa spessa e traslucida. Togliamo dal fuoco e lasciamo riposare completamente.

Aggiungiamo le gocce di olio essenziale, se si desidera, e mescoliamo bene. È il modo per avere panni ben stirati e profumati senza ferro da stiro. Infine versiamo il composto in uno spruzzatore pulito.

Panni stirati e profumati senza ferro da stiro

Per utilizzare lo spray, agitiamo bene e spruzziamo sulle pieghe del tessuto. Intanto possiamo appendere l’indumento con un appendiabito o sistemarlo su uno stendino. Con le mani tiriamo le parti spiegazzate e lasciamo agire la soluzione per alcuni minuti. Poi tiriamo di nuovo per sistemare. Questa soluzione si può utilizzare anche stirando normalmente col ferro da stiro.

L’acido acetico ha un odore forte, ma scompare quando il tessuto si asciuga. Se preferisci, puoi sostituire l’acido acetico con acido citrico o succo di limone per un’alternativa più delicata. Fin qui abbiamo la possibilità di risparmiare i soldi della corrente elettrica.

Terzo passaggio: eliminare le pieghe più difficili

Dopo questi metodi se restassero delle pieghe più difficili da togliere, potremmo fare nel seguente modo. Dopo aver spruzzato la soluzione, usiamo un asciugacapelli per riscaldare e distendere i tessuti. Per fare ciò, si posiziona l’asciugacapelli a circa 20 centimetri dal tessuto e si getta aria calda sulle pieghe per appianarle. In questo modo avremmo eliminato tutte le pieghe e senza ferro da stiro.