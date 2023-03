Elettrodomestici gratis. Il trucco che pochi considerano su lavatrici e frigoriferi. Bollette in discesa libera

Le bollette energetiche sono quelle che preoccupano di più in questi ultimi tempi. Il loro prezzo scende e sale come l’altalena. Eppure non abbaiamo mai considerato il modo per risparmiare e la possibilità di ottenere un elettrodomestico a costo zero. Sarebbe davvero un modo intelligente di stare più tranquilli sui costi dell’energia.

Gli elettrodomestici che consumano di più

Alcuni elettrodomestici consumano molta più energia degli altri. Ciò dipende dal fatto che sono quelli che utilizziamo maggiormente durante il giorno. Il frigorifero funziona sempre e si stacca solo quando si va in vacanza. La lavatrice può funzionare quasi ogni giorno se la famiglia è numerosa. In ogni caso, insieme all’asciugatrice e al condizionatore, fa parte di quegli elettrodomestici che consumano di più.

Elettrodomestici che consumano meno

Ci sono poi degli elettrodomestici che consumano molto, ma usandoli solo qualche volta, non incidono tanto sulla bolletta elettrica. Fra questi troviamo Il phon e il ferro da stiro. Assorbono molta energia, ma il loro utilizzo è saltuario. Diverso sarebbe se ci fosse un uso professionale dei due, come in stireria o dal parrucchiere.

Accanto a questi bisogna aggiungere dei piccoli apparecchi come i caricabatterie dei cellulari. Uno di questi sempre attaccato alla presa di corrente potrebbe consumare circa 1,50 euro all’anno.

Elettrodomestici gratis. Il trucco che pochi considerano ma efficace

Per le famiglie il risparmio sui costi energetici è quasi una priorità. Se si considerano gli elettrodomestici, il frigorifero resta sempre acceso e può avere un costo significativo alla fine dell’anno. In Italia quasi il 100% delle famiglie possiede sia la lavatrice che il frigorifero. Invece solo la metà ha una lavastoviglie. L’asciugatrice dei panni è presente nel 27% delle famiglie, secondo i dati ISTAT.

La lavatrice e il frigorifero sono così i due elettrodomestici di cui non si può fare a meno. Il loro consumo però incide sulla bolletta elettrica. In più non tutti i frigoriferi e lavatrici sono nuovi o di classe energetica A. Se avessimo comprato un frigorifero 10 anni fa risulterebbe di classe G. Il suo consumo è annualmente intorno ai 150 euro. Salirebbe a più di 300 euro se il frigorifero fosse di circa vent’anni fa. Oggi un frigorifero di classe A consuma in genere circa 60 euro all’anno.

In pratica sostituendo il vecchio frigo, con uno nuovo, nel giro di pochi anni potremmo ammortizzare il costo d’acquisto, attraverso il risparmio sui consumi che si ha in bolletta. Dopo qualche anno è come se avessimo un frigorifero praticamente gratis. Lo sforzo economico nell’acquisto di un nuovo frigo sarebbe compensato dal risparmio che procura. Lo stesso discorso anche vale per la lavatrice: avremo questi elettrodomestici gratis. Il trucco che pochi considerano può rivelarsi utile.

Frigo e lavatrice: cosa fa aumentare il prezzo della bolletta elettrica

Per risparmiare di più non basta che il frigorifero o la lavatrice siano moderni. La giusta temperatura di funzionamento aiuta molto a risparmiare. Per quanto riguarda la lavatrice scegliere l’ora migliore per fare il bucato fa risparmiare anche il doppio.

Per il frigorifero la temperatura va regolata bene, compresa fra i 3 e 5 gradi. Se abbassassimo la temperatura di un grado i consumi aumenterebbero del 6% e inutilmente. Le bollette con tutti questi accorgimenti saranno molto più leggere.