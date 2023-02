Bucce di limone contro mosche e zanzare: perché è sbagliato. Ecco il rimedio che funziona

In campagna e nelle città sono apparsi i primi insetti, come le mosche. Qualche buccia di limone ci aiuta ad allontanarli. Ma sarà poi vero?

In casa quando le temperature si alzano, appaiono i primi insetti. Le mosche cominciano ad affacciarsi, seguite a ruota dalle zanzare. Una vecchia tradizione amalfitana consiglia di utilizzare le bucce di limone da mettere alle finestre.

Si tratta di un tipo di limone dall’aspetto grosso e dalla buccia spessa. Il sapore non è pungente e anzi si può mangiare a fette con un po’ di sale o di zucchero, buccia compresa. Questa una volta incisa sprigiona un profumo molto gradevole e si utilizza sia per aromatizzare il caffè, che per fare il limoncello. Queste scorze di limone si mettevano al davanzale delle finestre per aromatizzare le stanze e per allontanare gli insetti. Tuttavia, il profumo intenso di queste bucce di limone, non lo hanno i limoni comuni.

Bucce di limone contro mosche e zanzare alla finestra

Così si pensa che il profumo agrumato del limone è percepito come sgradito da alcuni insetti, come le zanzare o le mosche, e può quindi fungere da repellente naturale. Per il momento, non esiste garanzia scientifica, che le bucce di limone allontanino gli insetti in modo sicuro.

Mettere delle bucce di limone alla finestra potrebbe avere un senso per aromatizzare l’aria della stanza. Infatti rilasciano un profumo fresco e agrumato e potrebbero aiutare a purificare l’aria. Tuttavia, le bucce di limone non sono in grado di filtrare o rimuovere gli inquinanti presenti nell’aria delle grandi città. Inoltre, le bucce di limone possono diventare marce e attrarre insetti, piuttosto che respingerli. È importante perciò cambiarle spesso.

Se si desidera allontanare gli insetti, è meglio utilizzare delle misure preventive. Una efficace è la zanzariera o la pulizia frequente della casa, per evitare che gli insetti trovino un ambiente adatto per deporre le uova.

Un odore efficace contro le zanzare

Oltre alle bucce di limone contro mosche e zanzare, ci sono diversi repellenti naturali che sono efficaci per allontanare gli insetti. Ad esempio gli olii essenziali di eucalipto, citronella, menta piperita, geranio e lavanda. Sono adatti se diffusi nell’aria o applicati sulla pelle.

Alcuni studi supportano l’efficacia di repellenti naturali contro gli insetti. Ad esempio, l’olio di citronella è efficace come repellente contro le zanzare, così come l’utilizzo di prodotti a base di lavanda.

Tuttavia le candele alla citronella, spesso vendute come repellenti naturali contro le zanzare, non ci sono prove scientifiche che dimostrino effettivamente la loro efficacia nel respingere gli insetti.

Molto spesso si tratta di calibrare bene le concentrazioni di olio nei vari prodotti, perché il rimedio diventi efficace contro gli insetti.