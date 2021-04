La primavera è il periodo dei tulipani, fiori colorati e molto belli che possono essere facilmente coltivati da chiunque.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato della cura e della coltivazione dei tulipani (consultare qui).

Nell’articolo odierno, invece, si andrà a spiegare come conservare i tulipani recisi per un tempo molto lungo.

Siamo tutti alla ricerca dei tulipani perfetti. Chi non li ha coltivati in giardino o in vaso cercherà di acquistarli già recisi da un fioraio o al mercato.

I tulipani sono fiori che resistono parecchi giorni se tenuti ben idratati, anche alcune settimane.

Ma come farli durare il più a lungo possibile senza sforzo?

Bastano questi trucchi geniali per avere tulipani belli come appena comprati anche dopo settimane

Per prima cosa sarà necessario scegliere dei tulipani giovani, possibilmente ancora chiusi. Infatti, sbocceranno nel giro di qualche giorno e ci daranno la possibilità di goderceli molto più a lungo.

Una volta portati a casa, prima di sistemarli nel vaso, bisognerà tagliare lo stelo utilizzando un paio di cesoie. Inoltre, tagliare le estremità a forma di croce e rimuovere le foglie in eccesso alla base degli steli.

Infatti, marcendo, potrebbero fare appassire più rapidamente i nostri tulipani.

Il vaso

Il vaso scelto dovrà essere proporzionato con l’altezza dei tulipani. In caso contrario tenderanno a cadere su loro stessi e dureranno decisamente di meno.

Prima di sistemare i fiori lavare accuratamente il contenitore per evitare di contaminare i nuovi arrivati con batteri derivati da precedenti bouquet.

Prediligere l’acqua a temperatura ambiente, non fredda, dal momento che la calda li farà appassire più rapidamente.

L’acqua dovrà essere cambiata spesso, almeno ogni due o tre giorni. I tulipani sono fiori molto esigenti per quanto riguarda l’idratazione, non dovranno mai rimanere senza acqua altrimenti appassiranno nel giro di poco tempo.

All’acqua potrà essere aggiunto dello zucchero che aiuterà i fiori a sopravvivere per un periodo più lungo.

Scegliere un luogo luminoso ma senza luce diretta del sole né eccessivamente caldo.

Fiori nemici

Si sconsiglia di sistemare i tulipani nello stesso vaso con dei narcisi.

Da evitare anche l’acqua in cui, precedentemente, erano stati sistemati degli asfodeli.

Infatti, i narcisi e, in generale, gli asfodeli tendono ad emanare delle sostanze che faranno appassire più rapidamente i nostri tulipani.

Bastano questi trucchi geniali per avere tulipani belli come appena comprati anche dopo settimane.