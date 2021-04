Lo zucchero è un ingrediente fondamentale per alcune preparazioni in cucina. Lo usiamo per preparare i dolci, le marmellate e molti lo mettono anche nel caffè. Questo ingrediente, che è così importante per molte preparazioni, può essere sostituito con altri prodotti. Infatti, da oggi se finiamo lo zucchero nella dispensa o vogliamo sostituirlo lo possiamo fare. Scopriamo insieme quali sono i suoi surrogati e perché è così importante ridurne l’utilizzo nella dieta quotidiana.

Perché ridurre il consumo di zucchero

Lo zucchero è il principale responsabile dell’innalzamento dell’indice glicemico del nostro organismo. Quindi non solo fa ingrassare, ma può portare alla formazione di diverse patologie quali il diabete di tipo 2. Inoltre, lo zucchero crea una sorta di circolo vizioso inibendo il senso di sazietà. E infine, lo zucchero appaga soltanto il palato: con questo vogliamo dire che non apporta nessun nutriente fondamentale per il nostro organismo. Per tutti questi motivi è importante cercare di ridurne il consumo attraverso dei surrogati. Dunque, da oggi se finiamo lo zucchero nella dispensa o vogliamo sostituirlo lo possiamo fare.

Banane

La banana è un frutto molto dolce che, se schiacciato ed introdotto in un impasto, può donargli un sapore più dolce. Inoltre, regalerà alle nostre preparazioni una consistenza più morbida. Se vogliamo utilizzarlo per preparare un dessert possiamo introdurre una parte di zucchero ed una di banana. In questo modo otterremo un dolce più sano e ipocalorico.

Datteri

I datteri sono frutti che crescono dalle palme e che, se introdotti in un impasto possono sostituire lo zucchero. È necessario prima disossarli e schiacciarli: a questo punto il nostro impasto risulterà morbido e dal sapore delicato. Inoltre, in commercio possiamo trovare anche lo zucchero di datteri che è molto più salutare del classico zucchero bianco.

Sciroppo d’acero

Lo sciroppo d’acero è un dolcificante naturale che ha un basso indice glicemico ed è quindi perfetto per chi segue una dieta. Inoltre, possiede anche vitamine ed antiossidanti utili al nostro organismo. Per usarlo come surrogato dello zucchero, dobbiamo sostituire 100 grammi di zucchero con 75 grammi di sciroppo d’acero.

Sciroppo d’agave

La stessa proporzione può essere utilizzata con lo sciroppo d’agave. Questo sciroppo viene ricavato dalla pianta di agave dal quale si estrae il nettare. Questo possiede un potere dolcificante molto alto ed un indice glicemico molto basso. Per questo motivo è utilizzato anche in molte diete per chi soffre di diabete.

Malto di riso

Questo prodotto è perfetto per rendere più dolci tè, tisane ed infusi ma anche per la preparazione di dolci. Il malto di riso si ottiene dal processo di germinazione del riso, ma può essere ricavato anche da altri cereali. Questo dolcificante naturale inoltre possiede sali minerali e proteine preziose per il nostro organismo.

Succo di mela

Il succo di mela consente di dolcificare senza aggiungere altri zuccheri. Possiamo usarlo nella preparazione di dolci o in aggiunta a yogurt e varie bevande. Il succo ricavato dal frutto contiene il fruttosio che è uno zucchero semplice che non nuoce alla salute.