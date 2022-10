A volte nelle faccende di casa si incontrano alcuni problemi su cui non si sa bene come intervenire. Uno di questi è proprio la puzza che viene dalla lavatrice e qualche volta dai panni.

D’altra parte c’è da aspettarsi qualcosa del genere. La lavatrice è un elettrodomestico che serve appunto a togliere la sporcizia dagli indumenti. Quasi ogni giorno perciò noi li introduciamo sporchi nel cestello, per tirarli fuori puliti. Può darsi che non tutta la sporcizia sia uscita fuori dalla lavatrice.

Può darsi che sia proprio attorno al cestello che si potrebbero trovare dei problemi. Questi potrebbero derivare dal tipo di acqua che si utilizza. Come è noto esistono alcune zone in cui l’acqua è particolarmente dura, ovvero ricca di calcare.

Il calcare non è altro che una formazione di calcio e magnesio, che un po’ alla volta, si accumula creando forti incrostazioni. Inoltre potrebbe anche rovinare alcune parti della lavatrice come la resistenza elettrica, che riscalda l’acqua di lavaggio. Ma può rovinare anche le guarnizioni, provocando perdite d’acqua.

Panni e lavatrice puzzano dopo il bucato ed ecco i rimedi e come fare

Il calcare potrebbe essere il colpevole del cattivo odore. L’acqua dura si accumula attorno al cestello e nelle tubature. A queste si aggrappano anche il sapone sporco dello scarico di lavaggio, peletti e sporcizie varie. Se sentissimo uno odore come di fogna, probabilmente si tratta delle tubature di scarico che sono sporche.

Eliminare la puzza

Se invece all’interno del cestello si sentisse un odore di tanfo, come di chiuso, in questo caso potrebbe trattarsi di muffe. Oltre alle muffe possiamo trovare anche sull’esterno del cestello delle incrostazioni di calcare, dei detriti di sapone e altro.

Allora possiamo pulire il cestello un po’ da tutto quello che c’è, spruzzando dell’aceto attorno ad esso. È consigliabile l’aceto di vino bianco o l’aceto bianco, che non lasciano tracce. Se la sporcizia fosse molta, allora si potrebbe spargere, facendo girare il cestello a mano, del bicarbonato. Poi spruzzare dell’aceto e lasciare agire la reazione spumeggiante per qualche minuto. A questo punto avviamo un lavaggio ad alta temperatura a vuoto, cioè senza panni. È un sistema efficace per tener pulito il cestello della lavatrice, senza che panni e lavatrice puzzano dopo il bucato.

Pulire tubature e guarnizione

Per pulire invece le tubature mettiamo nella vaschetta di lavaggio dell’aceto e poi aggiungiamo anche del bicarbonato. Avviamo un lavaggio a vuoto, e tutto dovrebbe risolversi per il meglio.

Per ultimo puliamo anche la guarnizione dell’oblò. Questa a causa della forma ripiegata su sé stessa, tende ad accumulare detriti e acqua. Alla fine anch’essa trasmette cattivo odore alla lavatrice. Almeno una volta al mese bisognerebbe lavarla con un po’ di aceto soprattutto nella parte interna ripiegata.

Con queste misure, anche i panni in lavatrice non puzzeranno più dopo il bucato.

