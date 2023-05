Panino con la milza calorico? Mai come quello amato da Elvis Presley: conteneva un insospettabile frutto e 8.000 calorie

Pensi che un panino con la milza, la porchetta, il lampredotto sia troppo calorico? Non conosci le abitudini alimentari di Elvis Presley: il sandwich da lui tanto amato aveva un apporto calorico incredibilmente elevato e nascondeva un frutto tra gli ingredienti.

Sei spesso alle prese con la dieta, soprattutto adesso, che mancano pochi mesi alla prova costume. Ma diciamocelo: a volte concedersi uno strappo alla regola, purché sia sporadico, da soddisfazione. Magari sei nel bel mezzo di uno street food e non puoi resistere all’assaggio di un panino rustico e preparato sul momento. Come quello alla milza o alla porchetta. Così ne compri uno e te lo godi fino alla fine. Solo che, successivamente, hai il senso di colpa per le calorie. Ritieni un panino con la milza calorico? Non hai idea di cosa imbottiva il pane Elvis Presley per preparare il sandwich che adorava.

Panino con la milza calorico? Sì ma non quanto il banana sandwich

Se sei a dieta e vuoi fare uno strappo alla regola, l’apporto calorico di un panino alla milza potrebbe spaventarti. 100 g di panino alla milza a base di pane, strutto e frattaglie, contano infatti 200 kcal. Apporto che, con aggiunta di ricotta di pecora o formaggi stagionati, può aumentare in maniera esponenziale sino alle 700 calorie. Ma questo non è niente a confronto di quello che mangiava Elvis Presley. Il suo spuntino preferito era infatti il banana sandwich. Si trattava di una baguette imbottina di marmellata, burro di arachidi, bacon e… banane tagliate a rondelle. Una assoluta bomba calorica da addirittura 8.000 calorie, che nascondeva un frutto insospettabile come la banana. Il re del rock n roll amava gustare il banana sandwich soprattutto come spuntino di mezzanotte. Niente di più sbagliato per l’organismo.

Attenzione a mangiare banane la sera

Le banane sono frutti consumati tutto l’anno e ricchi di ottime proprietà. Hanno pochi grassi e proteine, sono ricche di fibre e contengono molti minerali, come il potassio, e vitamine C e B6. Mangiare banane aiuta a previene i crampi e a mantenere il tono muscolare. Certo, però, non vanno inserite nella dieta come faceva Elvis Presley, che ne abusava. Accompagnandole inoltre ad alimenti non considerati sani, come il bacon, e ipercalorici come il burro di arachidi. L’errore più grande era però mangiare le banane la sera. Questo perché i frutti sono ricchi di amido, sostanza che rallenta i processi digestivi e li affatica. L’amido conferisce all’organismo un apporto energetico immediatamente spendibile per cui sarebbe ideale mangiare banane al mattino. Inutile poi sorvolare sul fatto dell’evitare gli spuntini notturni prima di coricarsi e dopo la cena, che deve essere un pasto leggero e facile da digerire.