Per dormire quando si è agitati o non si ha sonno basta sfruttare il trucco di Cameron Diaz

Sfruttare il trucco di Cameron Diaz per dormire-Caroline Bonarde Ucci, CC BY 3.0, attraverso Wikimedia Commons

Il buon riposo è indispensabile per le migliori funzioni del tuo organismo. Ma come fare se ansie e preoccupazioni tolgono il sonno? Basta sfruttare lo stesso stratagemma adottato dalla bella attrice americana Cameron Diaz.

Dormire almeno 8 ore a notte è molto importante per l’organismo. Il buon riposo e il buon sonno permettono di ottenere una sorta di ricarica di energia, che permette di poter affrontare al meglio la giornata. Il buon sonno giova anche all’organismo in generale: il cervello è più reattivo, il sistema nervoso funziona al meglio, i muscoli si tonificano e la pelle diventa più luminosa.

Non sempre, però, e per vari motivi, puoi riuscire a riposare adeguatamente e a dormire sonni tranquilli. Magari hai delle preoccupazioni e l’ansia ti assale proprio la sera, quando vai a coricarti. Certamente, un medico può aiutarti, conoscendo la tua situazione e prescrivendoti dei farmaci che possano favorire il sonno. Ma esistono anche semplici rimedi che possono aiutarti a rilassarti e a predisporre una tua buona e sana dormita. Uno di questi stratagemmi lo conosce l’attrice Cameron Diaz.

Come dorme l’attrice

I Vip internazionali, quelli che vediamo solo in TV, sulle pagine delle riviste patinate, sulle pagine web, fondamentalmente sono esseri umani. Che, come chiunque altro, possono avere problematiche ad addormentarsi. La loro vita frenetica, probabilmente, li tiene parecchio lontano dal buon riposo, per cui è fondamentale trovare un aiuto.

L’attrice Cameron Diaz ha attuato una sua strategia particolare: quella di un arredo della camera da letto atto alla creazione di un ambiente che infonda calma. In particolare, Cameron ha incorporato vari oggetti di tipo vintage nel suo arredo, che la aiutano a rilassarsi. Come vecchi libri, porta candele, tavolini di legno. Che lasciano spazio a un letto a due piazze con morbidi cuscini e coperte color crema, nel complesso di un ambiente rilassante e protettivo.

L’importanza dell’ambiente per dormire quando si è agitati

L’importanza dell’ambiente dedicato al riposo è fondamentale. Dalla camera da letto vanno banditi oggetti tecnologici, cellulari e televisori, che non fanno altro che stressare il cervello impedendo di prendere sonno. Cameron Diaz per la sua camera da letto ha scelto elementi vintage ben lontani dal moderno, rappresentato dall’elettronica e dai dispositivi annessi.

Se vuoi rilassarti, inserire nella tua camera dettagli delicati, candele, piccole luci soffuse ti aiuterà. Cameron Diaz ha disposto anche alcune piante in camera da letto, la cui presenza aiuta a conciliare il sonno e tranquillizza, per dormire quando si è agitati.