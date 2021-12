Un buon brindisi non può proprio mancare durante le feste, quel momento in cui si incontrano i flûte e ci si scambiano auguri e promesse. È una sorta di rito che apre le danze a pranzi e cene di Natale, vigilie e Santo Stefano, o che dà il benvenuto all’anno nuovo durante la Notte di San Silvestro.

Solitamente si riempiono i bicchieri di un liquido frizzantino, giallo-dorato, che è uno spumante o uno champagne. I prezzi di queste bevande sono molto vari e a volte possono schizzare alle stelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Cosa scegliere, allora, per non svuotare il portafoglio, brindare in maniera chic e con uno spumante italiano? Lo scopriremo leggendo quest’articolo.

Per brindare con classe a Natale e Capodanno senza spendere tantissimi soldi, ecco 4 bottiglie di spumante sotto 20 euro

La prima proposta è il Perlugo di Pievalta, Metodo Classico, Dosaggio Zero. Si tratta di uno spumante interamente biologico, realizzato da uve tipo Verdicchio. Il suo colore è tipicamente giallo paglierino ma impreziosito da striature verdastre.

Il metodo di fattura è sì classico ma per uno spumantino semplice, dal gusto fresco e non eccessivamente strutturato. Una volta stappato, verremo invasi da sentori agrumati, di menta, di fiori bianchi e frutta con polpa chiara. Sarebbe l’ideale per un aperitivo o per accompagnare il pesce.

Per quanto riguarda il costo, una bottiglia da 75 cl va dai 14 ai 15-16 euro circa.

Un altro spumante da conoscere è il Cuvée Imperiale di Berlucchi, Franciacorta, Brut. È una miscela di uve Chardonnay a Pinot nero per un gusto avvolgente e acidulo e un profumo sia fruttato sia floreale.

Si tratterebbe di bollicine perfette per l’aperitivo ma anche per piatti a base di carne bianca, pesce, formaggi e riso. Il prezzo per una bottiglia da 75 cl si aggira intorno ai 16-18 euro circa.

Altre due bottiglie

La terza proposta è il Cuvée Voyage di Frescobaldi, Metodo Classico, Brut. È un vino spumante che unisce tre varietà di uva, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero, per un colore giallo vivace.

Al palato risulta fresco, leggermente acidulo e corposo. Il suo odore, invece, è fruttato e unisce il classico sapore della frutta con polpa bianca a quello dell’ananas e del limone. Tutto ciò lo renderebbe impeccabile con crostacei e pesce ma anche per accompagnare, con leggerezza, un aperitivo.

Una bottiglia da 75 cl ha un prezzo che può variare dai 18 ai 19 euro circa.

Infine, il Ferrari, Trentodoc, Metodo Classico, Brut. Questo spumante deriva da sole uve Chardonnay e il suo colore è sempre il tipico giallo paglierino, luminoso e brillante.

Il suo gusto risulta armonico e fruttato mentre l’odore è dominato da una nota che richiama il profumo della mela Golden. Questo Ferrari sarebbe stupefacente per accompagnare aperitivi e antipasti a base di salumi e formaggi freschi.

Per quanto riguarda il costo, una bottiglia da 75 cl va dai 14 ai 16 euro circa.

Quindi, per brindare con classe a Natale e Capodanno senza spendere tantissimi soldi, ecco 4 bottiglie di spumante sotto 20 euro.

Approfondimento

Aperitivo e cocktail accoppiata vincente, ecco come fare i migliori drink alcolici che spopolano da sempre.