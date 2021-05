La pancia gonfia crea disagio e fastidio. È quella sensazione di pesantezza che non abbandona mai. Non c’entra quanto mangiamo o quanto pesiamo, la pancia gonfia può colpire chiunque per motivi di tutt’altro genere.

La prima raccomandazione dovuta riguarda la salute. Quindi, se soffriamo di pancia gonfia in maniera perenne, è giusto affidarsi a un medico per capire quale potrebbe essere la causa del nostro gonfiore.

Se, invece, vogliamo sgonfiare la pancia per perdere qualche centimetro di vita e sentirci più belli e in forma, siamo nel posto giusto.

In questo articolo vedremo 3 esercizi mirati per ottenere una pancia più tonica e definita. Il livello di difficoltà di questi esercizi è basso. Quindi sono perfetti anche per i principianti. Pancia sgonfia e addominale più tonico con questi 3 esercizi perfetti da fare comodamente a casa e adatti anche ai principianti. Cominciamo.

Riscaldamento

Iniziamo a riscaldarci con dei piegamenti laterali del busto. In posizione eretta, con le gambe divaricate e le braccia distese lungo il busto, scendiamo lateralmente, prima con un braccio e poi con l’altro. Attenzione a non inarcare la schiena, per non rischiare di avere dei dolori. Alterniamo i movimenti per 60 secondi.

Crunch con gamba tesa

Rimaniamo in piedi. Tendiamo le braccia verso l’alto, coi gomiti dritti, e avviciniamo le mani.

Ora pieghiamo il busto e alziamo alternatamente prima una gamba e poi l’altra. Le mani devono cercare di toccare prima un piede, poi l’altro, e le gambe restano più dritte possibile. Non scendiamo troppo col busto.

Se non riusciamo, non sforziamoci e saltiamo l’esercizio.

Crunch con pugno

Stendiamoci su un tappetino. Mettiamoci in posizione supina, con le gambe piegate e le ginocchia larghe al livello del bacino.

Inizieremo ad alzare le spalle, contraendo gli addominali. Quando saliamo, tiriamo un pugno a sinistra, poi torniamo alla posizione di partenza.

Lo stesso movimento lo faremo verso destra. Attenzione a non inarcare la schiena. Ripetere i movimenti alternando destra e sinistra.

Plank

Giriamoci in posizione prona sul materassino. Appoggiamo i gomiti, che rimarranno larghi al livello delle spalle, a 90°. Le gambe sono distese e semi divaricate. Dovremo formare con il nostro corpo una linea retta, tenendo la schiena ben dritta.

Contraiamo i muscoli e teniamo la posizione per 30 secondi. Potremo aumentare la durata dell’esercizio in futuro, con l’esperienza.

Questi esercizi sono adatti a tutti, perché rafforzano i muscoli di tutto il corpo. Sono esercizi davvero perfetti per tonificare la nostra pancia, ma ci faranno ottenere risultati solo se li abbineremo anche ad altre sessioni di esercizi. Altrimenti non cambierà la nostra situazione di partenza.

Abbiamo visto come allenarci per ottenere pancia sgonfia e addominale più tonico con questi 3 esercizi perfetti da fare comodamente a casa, adatti anche ai principianti.

