Un alveare grande quanto un pugno sul balcone di casa o nel giardino è qualcosa che non farebbe piacere a nessuno.

È ciò che succede spesso in primavera e in estate. In queste stagioni, gli insetti cercano posti tranquilli in cui poter costruire la loro “casa”.

Peccato che la loro presenza possa risultare molto fastidiosa. Allontanare questi insetti, però, è più facile di quel che sembra. Basta solo conoscere i metodi giusti.

In questo articolo suggeriremo un metodo per allontanare questi insetti che non prevede l’utilizzo di insetticidi. Questi ultimi sono tossici e inquinano l’ambiente, oltre che la nostra stessa salute e quella dei nostri cari.

Per questo consiglieremo un metodo del tutto naturale che non ucciderà gli insetti. Ma semplicemente li allontanerà.

A questo proposito, dobbiamo ricordare che le api sono una risorsa da salvare e proteggere. Per questo motivo, chi le uccide, oltre che commettere un’azione molto crudele, rischia sanzioni salatissime.

Torniamo, quindi, al metodo naturale per allontanare questi insetti. Scopriamo di cosa si tratta e sbarazziamoci una volta per tutte di vespe, api e calabroni con questo oggetto geniale, davvero efficace e molto economico.

Un’illusione ottica

Un modo per allontanare api, vespe e calabroni è “ingannarli” visivamente. Per questo motivo, potremmo costruire un finto alveare o un finto vespaio.

Si tratta di una struttura che ha una forma simile al nido di questi animali. Vedendo questo oggetto, gli insetti cercheranno un’altra zona in cui costruire il loro nido e, quindi, si allontaneranno.

Dove trovare il falso nido

Questo oggetto si può acquistare comodamente online. È possibile scegliere tra diverse dimensioni e prezzi. Ma con pochissimi euro potremo portarci a casa un acquisto davvero ottimo. Sbarazziamoci una volta per tutte di vespe, api e calabroni con questo oggetto geniale, davvero efficace e molto economico.

Dissuasori a ultrasuoni

Un’altra idea strepitosa per allontanare questi insetti è il dissuasore ad ultrasuoni. In sostanza, si tratta di un dispositivo in grado di emanare onde ultrasoniche che infastidiscono i piccoli animali.

Il dispositivo andrà collegato ad una presa elettrica. Gli ultrasuoni non creeranno danni agli insetti, ma li allontaneranno dalla zona interessata. Queste onde non recheranno alcun fastidio ai nostri animali domestici.

Approfondimento

