Se abbiamo esagerato con i dolci a Carnevale, recuperiamo la pancia piatta con tre giorni di dieta vegan detox, per dar tempo all’organismo di smaltire gli eccessi.

Oltre a escludere i cereali che sono fonte di glutine, si dovranno utilizzare fonti di carboidrati alternative come le patate, i legumi, le castagne secche. Anche la pasta va sostituita con un’alternativa soddisfacente. Ecco i protagonisti del menù lava-scorie suggeriti dal Team Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Due pasti leggeri e antitossine

Iniziamo la giornata con thé verde e thé nero che ha effetti tonificanti sul metabolismo, dimagranti e drenanti. Aggiungiamo un cucchiaino di miele di castagno, che stimola la digestione e una spremuta d’arancia.

Per spezzare le ore di digiuno optiamo per una galletta di riso nero e un infuso tiepido di tarassaco e di carciofo, erbe amare che purificano la bile. A mezzogiorno possiamo scegliere 70 grammi di riso rosso o lenticchie, un cubetto di tofu aromatizzato con una salsa di soia e una porzione di fagiolini lessati con olio, limone e alghe, in polvere se piacciono.

Alla sera, godiamoci un trancio di seitan alla piastra con zucchine e pomodori saltati in padella (150 grammi) e una mela cotta insaporita con cannella.

E se proprio si ha voglia di pasta

Chi non può rinunciare alla pasta potrebbe optare per la pasta di legumi, realizzata con farina di ceci, piselli o lenticchie. Le calorie sono simili a quelle della pasta tradizionale. Ma è priva di glutine, contiene meno carboidrati e apporta molta fibra che aumenta il senso di sazietà. Attenzione però alle quantità. Mai superare i 60 grammi. Condire con sugo di pomodoro e verdure scaldate, aggiungendo un cucchiaio di olio a crudo.

Pancia piatta coi tre giorni vegan detox

A metà pomeriggio abbiamo bisogno di qualcosa che elimini le scorie, sazi e dia energia. L’ideale è un frullato di yogurt magro con tre fette di ananas fresco, oppure tre fette di papaya, dai potenti antiossidanti.

In alternativa un frullato detox come aperitivo a base di yogurt magro, sedano, cavolo riccio e carciofo lessati in poca acqua. Per aumentare la sensazione di sazietà si può aggiungere un piccolo topinambur.

Ecco, dunque, come assicurarsi una pancia piatta coi tre giorni vegan detox.