I seguaci di diete vegane presentano un rischio maggiore del 43% rispetto a quelli che mangiano carne, pesce, latticini o uova. Vediamo quali sono le conseguenze di queste scelte alimentari, con l’aiuto degli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Chi rinuncia alla carne rischia di più la frattura dell’anca

Lo studio Epic-Oxford 1993-2001, realizzato dagli epidemiologi nutrizionali dell’Università di Oxford, ha analizzato l’alimentazione di 55.000 persone nel Regno Unito per 18 anni. Ed è proseguito fino al 2016.

Il 22 novembre scorso è stato pubblicato sulla rivista “BMC Medicine”. Il team dei ricercatori, nel corso dello studio, ha fatto una scoperta sconcertante sull’alimentazione vegana. Il rischio di fratture, per chi decide di seguirla, aumenta del 43%.

In particolare, la frattura dell’anca è 2, 3 volte più frequente in coloro che mangiano pesce ma non carne (i cosiddetti pescetariani). E tra i vegetariani che rinunciano sia alla carne che al pesce, ma assumono abitualmente latticini e uova.

I vegani presentano un rischio maggiore di fratture in altre parti del corpo, in particolare vertebre e gambe. Ma vediamo ora perché con la dieta vegana le ossa diventano più fragili.

Perché con la dieta vegana le ossa diventano più fragili

Il rischio di fratture si innalza, si legge nell’articolo pubblicato da “BMC Medicine”. Perché vegani, pescetariani e vegetariani mostrano tutti un valore inferiore rispetto ai consumatori di carne.

È l’indice di massa corporea (IMC) che misura il grasso presente nel nostro corpo in base ad altezza e peso. Un IMC più elevato fornisce una migliore ammortizzazione durante una caduta e una maggiore produzione di estrogeni.

Le ossa di chi mangia carne appaiono generalmente più forti a causa di una maggiore assunzione di calcio e proteine. Le ossa restano sane se, oltre che con calcio e vitamina D e K, sono alimentate con proteine adeguate a cui si aggiungono fosforo e magnesio.

In conclusione, la carne non è essenziale per la sopravvivenza umana. E possiamo anche rinunciare alla dieta a tutto pesce. Ma è bene sapere sempre a quali rischi andiamo incontro modificando la nostra natura di mammiferi onnivori. Soprattutto a proposito degli sport che vogliamo praticare.