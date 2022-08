Essere felici non è una cosa facile. Soprattutto in alcuni momenti della vita in cui tutto sembra andare storto. Soprattutto durante i recenti lockdown, potremmo aver sofferto molto di solitudine. Stare da soli è, infatti, molto difficile e non tutti riescono ad affrontarlo. Quando siamo da soli i pensieri sono più rumorosi e possiamo avere delle difficoltà a tirarci su di morale.

La felicità, però, parte da noi. Diventa quindi importantissimo stare bene da soli. Potrebbe sembrarci quasi impossibile, ma ci sono alcuni consigli che possiamo seguire. Ecco come essere felici e sereni e vivere meglio con delle semplici abitudini.

Non giudichiamo le azioni degli altri

Il primo consiglio è non giudicare ed evitare i pregiudizi. Giudicare gli altri, infatti, è spesso una proiezione di quello che non ci piace in noi stessi. Essere negativi nei confronti degli altri potrebbe limitare noi stessi. Se abbiamo giudicato una persona per una sua azione, nel momento in cui saremo costretti a farla noi stessi subiremo lo stesso trattamento. Stop anche ai pregiudizi, perché ci porteranno solo a metterci in gabbia. Se abbiamo dei pregiudizi, potremmo evitare persone e azioni che ci renderebbero felici.

Il secondo consiglio è di prenderci sempre cura di noi stessi. Trucchiamoci e dedichiamoci al nostro benessere, anche quando non abbiamo nulla in programma. Sentirci belli aumenterà la nostra autostima e ci renderà più felici. Andiamo dal parrucchiere e concediamoci una giornata di shopping. Tutte queste azioni ci aiuteranno a vivere meglio la nostra vita e a sentirci bene con noi stessi.

Essere felici e sereni e vivere meglio anche da soli con questi 4 consigli

Non abbiamo paura dell’ignoto. Spesso il terrore di fallire limita le nostre possibilità e non ci fa fare cose che potrebbero renderci felici. Per esempio, viaggiare. Se siamo da soli potremmo rimanere costantemente in casa. Proviamo a fare viaggi organizzati, che danno una certa sicurezza. Anche se siamo tecnicamente da soli, potremmo incontrare nuove persone e visitare nuovi luoghi. Questo vale per qualsiasi attività. Non preoccupiamoci del possibile fallimento, ma partiamo e poi pensiamo al risultato. Potrebbe andare molto meglio di quanto pensassimo.

Infine siamo noi stessi. Non nascondiamoci dietro una maschera, per paura di non piacere. A lungo andare non riusciremo più a tenerla e ne soffriremo. Seguiamo i nostri sogni anche se abbiamo persone contro. Vestiamoci, trucchiamoci e comportiamoci nel modo in cui desideriamo. Le persone avranno sempre qualcosa da giudicare. Non preoccupiamoci troppo di quello che pensano, perché la felicità parte da noi stessi. Per questo è importante fare ciò che ci rende felici, senza dare troppo peso al giudizio altrui.

