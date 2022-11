Metodo facile e veloce per coprire una piscina fuori terra in inverno più 3 trucchetti di pulizia

Avere una casa con un ampio spazio esterno è una vera e propria fortuna. Possedere un fazzoletto di terra del tutto personale, infatti, permette di godere di un grande contatto con la natura.

Per sfruttare al meglio questo spazio, molte persone decidono di installare, fuori dalla propria casa, una piscina. A tal proposito, bisogna ricordare che esistono 2 tipologie di piscina.

La prima è quella interrata, ovvero la più classica e più diffusa. La struttura di quest’ultima è quella usata tipicamente nei palazzetti dello sport, ovviamente con dimensioni adattate ai diversi spazi.

Per avere questo tipo di piscina, però, bisogna disporre di uno spazio molto ampio. Come se non bastasse, questa installazione prevederebbe un lavoro di muratura importante e soprattutto oneroso. Per chi, invece, vuole godere comunque di una piscina, senza però scavare nel proprio giardino o spendere troppi soldi, esiste un’altra soluzione.

Stiamo parlando delle piscine fuori terra rigide, un vero e proprio asso nella manica, comode e molto pratiche. Queste, infatti, hanno il grande vantaggio di poter essere smontate o coperte a fine stagione, ovvero dopo il termine dell’estate.

Per mantenere la piscina al meglio il più a lungo possibile, però, bisognerà fare attenzione ad alcuni particolari. Esistono, infatti, almeno 3 segreti da conoscere per poter preservare l’integrità e la bellezza della nostra piscina. Scopriamo di cosa si tratta.

Metodo facile e veloce per pulire una piscina da esterno morbida e chiuderla correttamente durante l’inverno

L’inverno porta tanti problemi a chi ha un giardino da curare. L’erba del prato potrebbe diventare gialla per diversi motivi, e così anche le piante potrebbero risentirne.

Anche la piscina avrà necessità particolari per rimanere bella nel tempo. Prima di tutto, bisogna dire che tenere l’acqua in piscina per tutto l’inverno potrebbe creare problemi in termini d’igiene. In caso contrario, infatti, si dovrà mantenere attivo per tutto l’inverno il filtro, e continuare il trattamento coi prodotti appositi. E questo si tradurrebbe, inevitabilmente, in una grande spesa economica.

L’ideale per preservare nel tempo la bellezza di una piscina, invece, sarà smontarla, richiuderla e riporla al riparo, possibilmente nella sua confezione originale. Questo passaggio sarà fondamentale soprattutto nelle zone in cui le temperature scenderanno al di sotto dei 10 °C.

Inoltre il momento ideale per eseguire quest’operazione sarà nei mesi di settembre od ottobre.

3 suggerimenti utili per garantirle una lunga vita

Uno dei problemi più frequenti durante l’inverno è l’umidità e la muffa. Esistono diversi metodi per eliminare queste fastidiose presenze da muri e finestre interne alla casa.

Se, però, volessimo eliminare il rischio di muffe anche dalle pareti della piscina, dovremmo assicurarci che siano ben asciutte. Di questo dovremo assicurarci prima di chiudere la piscina e riporla nella confezione. Ecco perché gli esperti consigliano di eseguire l’operazione in una giornata di sole. In più sarà importante pulire a fondo le pareti della piscina, con un pulitore, sempre per motivi d’igiene.

Inoltre dovremo pulire attentamente anche lo skimmer, prima di rimetterlo al riparo. Anche qui, infatti, potrebbero fermarsi foglie, residui vari o altri detriti. Questi 3 passaggi sembrano banali, ma sono alla base del metodo facile e veloce per mantenere una piscina integra e perfettamente funzionale nel tempo.