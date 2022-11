2 castelli sensazionali e suggestivi da visitare e location di una serie di Tim Burton tanto attesa

Prima di pensare alle mete invernali dove ammirare la neve, potremmo sfruttare per poco il clima autunnale, dove i paesaggi si tingono di colori meravigliosi. Se vogliamo spendere poco, e scoprire paesi vicino l’Italia, allora approfittiamo dei voli a basso costo verso la Romania. Non è raro trovare offerte vantaggiose per volare in questo luogo affascinante a poche ore da casa. Bucarest è una meta molto interessante, ricca di storia, dove è semplice spostarsi anche a piedi o con i comodi trasporti pubblici, autobus e metropolitana. La capitale è chiamata la “piccola Parigi” perché ricorda la famosa città francese, grazie all’atmosfera affascinante e romantica, con scorci da cartolina. La parte antica e turistica è davvero suggestiva ma anche molto vivibile, grazie all’area pedonale ed ai diversi locali e ristoranti. Non mancano zone nuove e futuristiche con edifici più moderni e particolari o aree e parchi ricchi di verde.

2 castelli sensazionali e suggestivi da visitare in Romania

Le attrazioni in Romania non si limitano alla capitale, immersi nel verde o tra i monti si trovano tantissimi castelli spettacolari, spesso avvolti dal mistero o da curiose leggende. Sicuramente tra i più noti c’è quello di Bran, nell’omonimo comune, risalente alla seconda metà del 1300 e realizzato in stile medievale gotico. È divenuto attrazione turistica per il romanzo di Bram Stocker, Dracula, associato a questo temibile sovrano che trattava con estrema crudeltà i suoi nemici. Oggi è un museo visitabile con un biglietto d’ingresso che vale la pena scoprire e dove ammirare tutto il panorama circostante. A 120 km da Bucarest, su un’altura dei Carpazi si erge il castello di Peles una residenza reale risalente alla fine del 1800, costruito in stile neorinascimentale. In una cornice magnifica immersa nel verde, questo castello romantico oggi ospita diverse collezioni d’arte di vario genere. Spettacolari sono i soffitti dei saloni e lo stile delle varie sale è impreziosito da un arredamento davvero straordinario con decorazioni architettoniche di rilievo.

La serie commedia horror di Netflix

Sembra che questi 2 castelli sensazionali e suggestivi da visitare, inoltre, farebbero da sfondo ad un’imperdibile serie tv, in uscita su Netflix il 26 novembre. Si tratta dell’attesissima serie, girata a Bucarest, “Mercoledì”, del noto regista Tim Burton, protagonista è la figlia della particolare e singolare famiglia Addams. La famiglia più horror e strana del Mondo è ritratta in un fumetto negli anni ‘30, poi divenuta famosa con la serie degli anni ‘60 ed i film contemporanei. In questa nuova versione vedremo le avventure della giovane figlia di Gomez e Morticia, presso la particolare Nevermore Academy. Saranno 8 gli episodi, tutti in chiave ironica, ma dal risvolto misterioso e paranormale. Mercoledì, infatti, dovrà risolvere un caso misterioso avvenuto parecchi anni prima e che convolse i genitori.