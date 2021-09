Tutti sappiamo che orti e giardini sono sempre pieni di vita. Piccoli animaletti, parassiti, insetti che vivono tra le piante e animano l’ambiente esterno.

Ad esempio, pensiamo alle api che volando da un fiore all’altro contribuendo alla nascita di nuove piante, o alle coccinelle che si nutrono di insetti proteggendo l’orto.

Ma ci sono anche altri animaletti e parassiti che minacciano quotidianamente i nostri raccolti. Pensiamo a questo piccolo roditore che sembra innocuo ma distrugge orti e giardini, o ancora a talpe, topi e afidi.

Attenzione a questo piccolo e pericolosissimo insetto che distrugge le verdure nell’orto in autunno

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare della pericolosità di un altro disturbatore e distruttore dell’orto e di come si può eliminare con l’aiuto di metodi naturali. Ci riferiamo alla cavolaia, una farfalla appartenente alla famiglia dei lepidotteri, molto diffusa in Italia.

Un insetto pericoloso, perché depone le sue uova (che si schiudono in pochi giorni) tra le foglie delle piante crucifere. Le piccole larve mangiano e distruggono molto velocemente questi vegetali. Nei primi mesi autunnali possono essere un vero e proprio flagello per le nostre piante, infatti sono chiotte di broccoli, verze e cavolfiori.

La cavolaia adulta si presenta come una piccola farfalla di colore bianco, mentre dalla schiusa delle uova, nascono dei piccoli bruchi verdi che si mimetizzano perfettamente con il fogliame. Facciamo quindi attenzione a questo piccolo e pericolosissimo insetto che distrugge le verdure nell’orto in autunno.

La loro voracità è molto pericolosa, sono ghiotte di foglie e le divorano lasciando solo la nervatura centrale.

Il rimedio naturale per eliminare questo parassita

La cavolaia può essere debellata utilizzando dei rimedi naturali e coltivando l’orto in maniera corretta. Infatti, per avere delle piante sane e rigogliose è importante attuare la rotazione colturale. Ricordiamo, infatti, di non coltivare le piante crucifere sempre nello stesso posto, perché i parassiti le identificheranno facilmente.

Per prevenire l’attacco della cavolaia è utile coltivare, nei pressi delle piante più colpite, i pomodori. Infatti questi parassiti non amano questo genere di colture.

Infine, possiamo preparare un antiparassitario naturale utilizzando l’assenzio. Questa pianta erbacea e spontanea è un ottimo rimedio per eliminare i parassiti.

Basta solo macerare 150 grammi di pianta fresca in 5 litri di acqua, meglio se piovana. Il macerato produce una schiuma biancastra che ogni giorno dovrà essere rimescolata con il resto del liquido. Facciamo attenzione a non chiudere il contenitore e a posizionarlo in una zona soleggiata. Dopo circa 8 giorni il macerato dovrà essere filtrato e diluito con altra acqua. Terminata tutta l’operazione, non ci resta che spruzzarlo sulle nostre piante.