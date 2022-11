Sono numeri importanti quelli riportati dalla società Inwit alla fine dei primi nove mesi del 2022. Con un utile netto per 216,99 milioni di euro, in crescita del 45% rispetto ai 149,63 milioni del 2021, e ricavi per 632,51 milioni di euro, in crescita dell’8,8% rispetto ai 581,23 milioni di euro realizzati nello stesso periodo del 2021, il 2022 si avvia alla chiusura con risultati molto interessanti con ricavi stimati nell’intervallo 850 – 860 milioni di euro. Per quel che riguarda la politica dei dividendi, poi, è confermata la crescita degli anni precedenti. Per il dividendo, infatti, è prevista una crescita del 7,5% l’anno come previsto per il periodo 2021-2023. A partire dal dividendo di 0,3 euro per azione riferito ai risultati 2020, infatti, ha fatto seguito un dividendo per il 2021 di 0,3225 euro per azione. Per il prossimo anno, quindi, alle attuali quotazioni potremmo aspettarci un rendimento di circa il 4%.

Se a questo si aggiunga il fatto che le azioni Inwit, come abbiamo avuto modo di scrivere più volte in passato, sono ottimali per inserirle in un’asset allocation prudente. Il suo beta, per la definizione si rimanda a questo articolo, infatti, è molto inferiore a 1 e, quindi, il titolo non amplifica i movimento del mercato. Cosa molto utile nel caso di crolli dei mercati azionari.

Secondo quanto riportato sulle riviste internazionali, il prezzo obiettivo medio degli analisti esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Corrono gli utili, ma il titolo Inwit stenta in Borsa. Cosa fare secondo l’analisi grafica?

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 14 novembre in ribasso del 2,25% rispetto alla seduta precedente a quota 9,638 euro.

La proiezione in corso è rialzista, ma le ultime due sedute hanno dato una brutta batosta alle velleità dei tori. Nonostante una situazione in cui corrono gli utili, infatti, hanno perso circa il 4%, L’unico aspetto positivo è che la chiusura del 14 novembre ha visto un’ottima prova del supporto in area 9,606 euro (II obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello, infatti, potrebbe dare il via a un movimento ribassista che potrebbe portare le quotazioni in area 8,5 euro.

Qualora, invece, il supporto dovesse reggere, allora le quotazioni potrebbero raggiungere la massima estensione rialzista in area 10,3 euro (III obiettivo di prezzo).