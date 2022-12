Andrea Pezzi a Report e l’ontopsicologia, ma Cristiana Capotondi ne fa parte? La clamorosa scoperta

L’ultima puntata di Report dello scorso 12 dicembre ripercorre la carriera dell’ex Veejay Andrea Pezzi il suo attivismo rispetto all’ontopsicologia, considerata dai più una corrente filosofica di dubbia validità scientifica. Per alcuni si tratterebbe di una setta. Di più scopriamo un aspetto di Cristiana Capotondi che forse in pochissimi conoscono.

Nel gran fracasso che anima le giornate prefestive del Natale, quando in tanti già si arrovellano la testa sul menù da preparare per i giorni clou del periodo natalizio, su Andrea Pezzi cade un grosso macigno. La puntata di Report di lunedi 12 dicembre non risparmia l’ex veejay di MTV attualmente CEO di Mint SpA, realtà che si occupa di “automazione pubblicitaria”. Di più, Pezzi da diversi anni è appunto attivista dell’ontopsicologia e molto attento ad un certo proselitismo. Le definizioni di tale corrente di pensiero (o filosofia, o non si sa cosa!) sono diverse e disparate. Alcune ne definiscono la radice scientifica, altre no. Rimane un margine di imprecisione e una nebulosa in chiaro scuro sul tutto.

Le radici dell’ontopsicologia

Cerchiamo di attingere ad una fonte ufficiale che fa riferimento all’Associazione Internazionale di Ontopsicologia. Apprendiamo che tale pensiero “nasce e si formalizza nel 1971 con la pubblicazione del libro Ontopsicologia dell’Uomo del Professor Antonio Meneghetti”. Anche lui nel mirino dell’inchiesta di Report. Si tratterebbe in sintesi estrema della “conoscenza di ciò che si è, della propria essenza”. In rete ci sono testimonianze di qualche persona che ha preso parte ad uno degli incontri promossi da Andrea Pezzi, grande estimatore di Meneghetti. Secondo tali testimonianze ci sarebbero atteggiamenti a dir poco opinabili. Tra gli altri, da parte del relatore di turno ci sarebbe la non apertura al confronto e al pensiero critico che potrebbe montare dall’assemblea degli uditori.

Cristiana, gli anni di fidanzamento con Pezzi poi la gravidanza e il grande legame

Così se oggi tutto il Mondo ha i fari puntati sulla decisione della FED sui tassi, in Italia tiene banco il ciclone che da lunedì investe Andrea Pezzi a Report e l’ontopsicologia. Ma di più ci chiediamo se e in che misura una delle sue ex, l’attrice Cristiana Capotondi, aderisce a tale corrente. I due sono fidanzati per diversi anni, poi si lasciano e Cristiana rimane incinta ma non si sa di chi. Il 16 settembre viene al Mondo la piccola e l’attrice romana comunica ufficialmente che “Andrea Pezzi non è il padre” sebbene sia la persona con la quale l’amicizia e la vicinanza è massima.

Andrea Pezzi a Report e l’ontopsicologia e quello che non tutti sapevamo della Capotondi

Scopriamo così che il legame tra i due potrebbe poggiarsi proprio sull’ontopsicologia.

Non a caso troviamo il nome della Capotondi tra i tre fondatori dell’Associazione “Io sono – Dichiarazione dell’Umano”. Presidente: il signor Andrea Pezzi. L’Associazione nasce nel 2019 con la Capotondi appunto che fa anche da Tesoriere e Carlo De Matteo. Lo scopo dichiarato è quello di “creare un movimento culturale portatore dei grandi valori dell’Umanesimo”. Quindi la protagonista di numerosi film di successo è parte del (non meglio definito) movimento di pensiero “ontopsicologico”.