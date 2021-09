Settembre, il nuovo inizio. E per molti lo è stato, per altri invece questo nuovo inizio non sembra proprio voler arrivare. Ma abbiamo ottime notizie per questo segno zodiacale che da metà mese avrà una piacevole svolta.

Gli ultimi quasi due anni sono stati per molte persone monotoni. Spesso si è andati incontro a varie difficoltà causate dalla pandemia. Molti hanno perso il lavoro e, con la fine dell’estate, tutti abbiamo sperato un pochino che le cose migliorassero. E sotto certi aspetti è anche così, sotto altri, invece, no. Ma cosa ci dicono le stelle? Alcuni segni zodiacali infatti avranno ancora un qualche difficoltà ad affrontare la fine del 2021. Mentre altri finalmente potranno vedere la tanto bramata “luce in fondo al tunnel”. Ma quali saranno i segni zodiacali che nel mese di settembre vedranno positivo?

Ottime notizie per questo segno zodiacale che da metà mese avrà una piacevole svolta

Un segno dello zodiaco in particolare vedrà un piacevole cambio di direzione, ovviamente in positivo. E stiamo parlando dei Pesci, i quali forse potranno confermare l’anno un po’ travagliato. Però per loro ci sarà un cambio di rotta e si navigherà verso acque più cristalline e meno scure.

Infatti da metà mese i Pesci non avranno più in opposizione Marte e potranno tornare a vivere felici. E senza Marte in opposizione sarà possibile attuare la trasformazione che ci eravamo prefissati senza antagonisti alle porte. Torna così la curiosità di fare le cose, di vedere nuovi luoghi, di vivere e soprattutto torna il sorriso sul volto. Sorriso che a molti era mancato. Anche in amore le cose cambieranno. I Pesci tenderanno ad essere più esigenti e si accontenteranno molto meno.

Le caratteristiche dei Pesci

Vediamo un pochino qualche curiosità su questo segno zodiacale. Come è ben noto i Pesci sono un segno d’acqua ed un segno femminile. Pochi però sanno che il giorno fortunato delle settimana è il giovedì, l’ametista è la pietra fortunata e il verde è il colore fortunato. Inoltre i Pesci rappresentano i piedi, infatti coloro che sono nati sotto questo segno spesso sono dei ballerini o amano ballare, amano andare in giro senza scarpe oppure fanno un lavoro che li porta a stare molto tempo in piedi. I Pesci sono altruisti, sempre attenti agli altri. Sono disordinati, ma il disordine porta al cambiamento e all’innovazione. Infatti i Pesci sono l’ultimo segno dello Zodiaco, sono coloro che mettono le basi per il nuovo anno Solare.

