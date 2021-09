Con il passare del tempo, i panni tendono ad ingiallire o a diventare grigio, perde la sua caratteristica lucentezza tanto da apparire vecchio. Far tornare il bucato bianco è sempre stato un vero e proprio problema e usare la candeggina potrebbe non essere sempre la soluzione ideale. In questo articolo vedremo un semplice metodo per sbiancare il bucato e farlo diventare come nuovo.

Oltre alla candeggina, esistono diversi prodotti meno aggressivi e più efficaci ed economici. Tra questi abbiamo il percarbonato di sodio, già trattato in passato, e il permangamato di potassio.

Cos’è il permangamato di potassio

Si usa come disinfettante dal 1857 ed è un composto inorganico che in natura si presenta come un solido cristallino di colore viola. In farmacia si usa come disinfettante particolarmente attivo sui batteri, antipruriginoso, antinfiammatorio e dall’azione astringente. È ben tollerato anche dalle cuti più sensibili, come quelle di chi soffre di dermatite. Oltre che in ambito farmaceutico, trova impiego anche in quello casalingo.

Rimedio casalingo

Come rimedio casalingo è utilizzato per disinfettare frutta e verdura e per sbiancare il bucato. Bisogna utilizzarlo in questo modo: prendere una bacinella abbastanza capiente, riempirla d’acqua e aggiungere un po’ di percarbonato di potassio. La dose dipende dalla quantità d’acqua che si deve utilizzare. Quando il prodotto è completamente sciolto e l’acqua appare di colore rosa, aggiungere 200 grammi di detersivo e mescolare. Immergere il bucato nella soluzione preparata e lasciare agire il prodotto, per quattro o cinque ore oppure tutta la notte. Successivamente togliere il bucato dalla bacinella strizzarlo, inserirlo in lavatrice e procedere nel lavaggio come di consueto. Se si preferisce, il bucato può essere prima lavato con il detersivo in lavatrice e poi candeggiato con il permangamato, come abbiamo sopra citato. Dopo aver immerso i panni nella soluzione sciacquarli, strizzarli e stenderli.

Dove acquistarlo

In Italia si può acquistare solo in farmacie provviste di laboratori galenici, in cui alcuni farmaci vengono preparati all’occorrenza.