In una seduta che ha visto il Ftse Mib alternare fasi rialziste a fasi ribassiste, c’è stato un titolo azionario che ha chiuso con un rialzo del 3%. L’ottima performance di CNH Industrial unico titolo azionario a guadagnare oltre il 3% tra le Blue Chip spicca, quindi, sul Ftse Mib. Lo spazio al rialzo è molto interessante, ma prima le quotazioni devono avere ragione di una resistenza che in passato più volte frenato l’ascesa dei prezzi di CNH Industrial.

I pro e i contro di un investimento su questo titolo azionario

La società CNH Industrial presenta multipli di guadagno molto interessanti. Basti pensare che tra le principali azioni è tra le 20 con il rapporto prezzo su utili più basso. Inoltre, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0,71 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

Anche per gli analisti il titolo è molto promettente. Nell’ultimo anno, infatti, hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Inoltre, hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi. Anche l’incremento delle revisioni dell’utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi.

In sostanza, la maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo. Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti, poi, è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento che possiamo stimare essere pari a circa il 40%.

Tra i punti deboli c’è che il gruppo è una delle aziende con le più deboli prospettive di crescita secondo le stime degli analisti.

Ottima performance di CNH Industrial unico titolo azionario a guadagnare oltre il 3% tra le Blue Chip: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 13 giugno in rialzo del 3,07% rispetto alla seduta precedente a quota 13,255 €.

Attualmente la proiezione in corso è rialzista, ma ha raggiunto livelli di prezzo che in passato hanno frenato l’ascesa delle quotazioni. Una chiusura giornaliera superiore a 13,395 €, quindi, potrebbe innescare un’accelerazione rialzista con potenziali punti di inversione in area 14,87 € e 16,345 €. In particolare, quest’ultimo presenta un’elevata probabilità di fare scattare un’inversione ribassista.

La mancata rottura della resistenza, invece, potrebbe provocare un’inversione ribassista che verrebbe confermata da una chiusura giornaliera inferiore a 12,483 €.

Letture consigliate

Ecco le sneakers che prendono valore nel tempo: i modelli di tendenza che ti fanno guadagnare una fortuna!

Vuoi tornare in forma senza correre o fare addominali? Ecco come fare per superare la prova costume