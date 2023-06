Come prendere 1.000 euro di pensione per casalinghe o donne senza lavoro

C’è uno spaccato della società civile che comunemente viene considerato penalizzato dal punto di vista delle pensioni. Le donne, soprattutto le casalinghe o quelle prive di occupazione, vivono effettivamente in una specie di limbo. Infatti non lavorando e non versando contributi rischiano di non prendere mai la pensione. Eppure alcuni strumenti per le donne esistono. E partono dal versamento dei contributi in maniera autonoma anche non avendo un datore di lavoro o non avendo una partita IVA. Come prendere 1.000 euro di pensione?

Lo strumento ce l’ha l’INPS e si chiama fondo casalinghe. A dire la verità si tratta di uno strumento che riguarda anche i maschi privi di lavoro da sempre. Oggi con il nostro articolo vedremo come possono, queste persone, garantirsi una pensione anche da 1.000 euro sfruttando questo fondo. .

Per poter iniziare a versare presso il fondo casalinghe, sia donne che uomini devono rispettare determinate condizioni. Innanzi tutto serve che gli interessati devono essere autorizzati dall’INPS al versamento. Possono versare al fondo casalinghe i soggetti privati che non hanno mai versato contributi di altra natura e che si trovano a svolgere attività in casa, senza retribuzione e senza ordine di subordinazione. Il versamento al fondo casalinghi una volta ricevuta l’autorizzazione è libero da parte del diretto interessato.

In pratica un lavoratore può decidere di versare quando vuole e soprattutto l’importo che più desidera. Il versamento minimo per l’accredito di un mese di contribuzione è pari a 25 euro. Ma come detto, il versamento mensile più alto è possibile. Il meccanismo è particolare di questo fondo. Infatti chi versa per 12 mesi consecutivi 25 euro al mese matura un anno di contributi utili alla pensione. Chi invece versa 1.000 euro in unica soluzione a maggio e 1.000 euro a novembre, matura solo due mesi di contributi. Questo per spiegare che il versamento anche se libero, ha delle precise regole. Soprattutto per maturare la contribuzione minima utile alla misura.

Come prendere 1.000 euro di pensione per casalinghe o donne senza lavoro

Prima occorre raggiungere la contribuzione minima ritenuta sufficiente per ottenere la pensione dal fondo. E poi si deve capire quanto versare per ottenere una pensione sufficiente. Dal fondo si può ottenere una pensione con solo 5 anni di contributi. Anche se i 60 mesi di versamento sono stati tutti pari a 25 euro. Ma dal fondo casalinga con 5 anni di versamenti solo per l’importo minimo, si ottiene una pensione di circa 7 euro al mese. La pensione casalinghe può essere ottenuta a prescindere dall’importo ottenuto, solo a 65 anni di età. Chi invece ha versamenti sufficienti a garantirsi una pensione pari a 1.5 volte l’assegno sociale (nel 2023 circa 750 euro al mese), può ottenere la pensione dal fondo anche a 57 anni. La pensione dal fondo casalinghe si può prendere anche con soli cinque anni di versamenti. Ma è una pensione contributiva. E questo vuol dire che più si versa più si prende di pensione. Per avere una pensione di 1.000 euro mensili serve fare versamenti per almeno 30 anni di circa 600 euro al mese. Significa versare sopra i 7.000 euro annui.