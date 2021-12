L’ultimo dell’anno è il momento in cui si festeggia e si brinda in compagnia di chi ci vuole bene. Il gran cenone è tra i momenti più attesi per rimpinguarsi di buon cibo fino a scoppiare, da smaltire con il liquore delle feste adatto. In questo momento e durante il brindisi di mezzanotte, il protagonista indiscusso diventa lo spumante.

Chi ha fatto bene i calcoli, sa che una bottiglia può costare veramente un occhio della testa. D’altra parte, ci sono prodotti che valgono pochi euro ma che non siamo sicuri ci offrano la qualità che ricerchiamo. Per cui, la giusta misura potrebbe stare nel mezzo.

Perciò, in quest’articolo illustreremo alcuni tipi di spumante che non gravano eccessivamente sul portafogli ma che non deluderanno le aspettative. Vediamoli qui di seguito.

Per non spendere troppo ecco 6 spumanti economici ma briosi per festeggiare Capodanno con gusto e allegria

Il primo che proponiamo è il Franciacorta il Mosnel. È uno spumante brut dal gusto fresco e fruttato ricavato dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco e nero. In bocca è morbido e molto equilibrato. Il prezzo si aggira attorno ai 20 euro a bottiglia.

Villa Sparina Brut

Uno spumante dal gusto pieno e fresco, che nasconde note fruttate e sentori floreali. Realizzato con le uve del vitigno Cortese, in Piemonte, si mostra in un vivace colore giallo paglierino. Il costo è di circa 20 euro a bottiglia.

Perla del Garda Extra Brut

Ottenuto al 100% dal vitigno Chardonnay, questo spumante regala un perlage sottile arricchito da sentori di pesca bianca. Lo si consiglia per gli aperitivi, ma anche per i piatti più semplici a base di pesce. Prezzo medio: 20 euro a bottiglia.

Tenuta Mazzolino Spumante Rosé

Gli estimatori del rosé apprezzeranno l’effervescenza e il gusto ricco di questo spumante dell’Oltrepò pavese. La giusta acidità al palato si combina alla perfezione con le note sapide. Inconfondibile per il suo colore rosa salmone con sfumature di rame. Anche qui siamo sui 20 euro a bottiglia.

Haderburg Brut

Uno spumante altoatesino vivace e molto elegante, perfetto per accompagnare antipasti leggeri, pesce e salumi. La sua fragranza particolare invoglia all’assaggio anche i bevitori meno accaniti. Prezzo che varia dai 20 ai 25 euro a bottiglia.

Oro Rosso dosaggio zero

Chiudiamo con un altro prodotto trentino degno di nota. Prodotto in val di Cembra dal vitigno Chardonnay, attira per la tonalità paglierina e il perlage fino. Ha una buona struttura e al palato regala note di melone bianco, ananas e pesca. Prezzo sui 25 euro a bottiglia.

