Una delle compresse più utilizzate in tutto il mondo per i suoi benefici contro il dolore ed il malessere generale, si rivela anche un’ottima alleata per smacchiare i capi e soprattutto farli tornare bianchi. Stiamo parlando della comune aspirina, quella compressa che tutti abbiamo in casa e che ci salva in ogni occasione. Oltre ad essere un potente analgesico e antinfiammatorio, l’aspirina ha anche grandi potenzialità da sfruttare in casa.

Infatti è questo il sorprendente segreto per avere sempre capi bianchissimi ed eliminare qualsiasi macchia anche la più ostinata.

Essa grazie alla presenza di acido salicilico riesce ad eliminare facilmente le macchie e a far tornare i capi bianchi come appena comprati. L’aspirina infatti agisce come la candeggina ma senza ingiallire i capi. Utilissima in caso di macchie di sudore, ingiallimenti vari e aloni di sporco ostinato. Dunque grazie alle sue proprietà possiamo sbiancare i nostri capi in modo economico e naturale.

Ma come fare?

Per eliminare le macchie più ostinate e far tornare i capi bianchi come appena ci occorrono: 5 compresse di aspirina e 2 litri di acqua.

Lasciare sciogliere o rompere le aspirine prima di aggiungerle all’acqua e mettere a bagno nella soluzione gli indumenti. Lasciare a bagno per tutta la notte o comunque non meno di 6/9 ore.

Il giorno seguente riporre i panni in lavatrice ed effettuare un normale ciclo di lavaggio. Lasciare asciugare i capi perfettamente bianchi al sole.

Sbiancare il bucato non è mai stato così semplice e senza saperlo la soluzione era nascosta nell’armadietto dei medicinali.

Altri usi

L‘aspirina è inoltre un ottimo rimedio per eliminare le macchie ostinate dalle padelle e dalle teglie. Basterà versare sulle pentole dell’acqua calda dove sono stata disciolte le aspirine e aggiungere delle gocce d’aceto, le padelle torneranno come nuove.

