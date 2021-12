Sono molte le persone che amano cominciare la giornata con il sapore dolce e intenso di una marmellata.

Le marmellate sono, infatti, le vere protagoniste delle colazioni durante tutto l’anno ma anche durante le festività.

Spalmata sul pane o su una fetta biscottata la marmellata riuscirà a soddisfare qualsiasi palato.

Tra le confetture spesso si scelgono quelle all’albicocca o alla pesca ma non sono le uniche da provare.

Non bisogna sottovalutare i frutti invernali come i mandarini che si prestano ad essere preparati in questo modo.

Quindi, per una volta invece di acquistare la marmellata al supermercato si potrebbe provare a realizzarne una casalinga.

Tra i frutti che possono essere utilizzati troviamo anche le mele e l’uva rosata. Una ricetta facile e veloce che soddisferà i gusti di tutti. Quindi dimentichiamoci delle solite marmellate di mandarini e arance ecco la confettura da assaporare nelle fredde giornate invernali.

Ingredienti:

2 kg di mele;

2 kg di uva rosata;

700 grammi di zucchero

cannella, un pizzico.

Prima di iniziare a preparare questa deliziosa confettura si consiglia di lavare accuratamente la frutta. In seguito prendere le mele, tagliarle a fette ed eliminare il torsolo. La stessa operazione dovrà essere effettuata con l’uva, dopo averla lavata tagliare gli acini a metà e metterli in una pentola dai bordi alti.

A questo punto aggiungere le mele, la cannella e lo zucchero portando ad ebollizione lasciando cuocere per un quarto d’ora. Una volta evaporato il liquido si consiglia di passare la frutta in un mixer per renderla un composto omogeneo.

Procedere con la cottura aggiungendo un filo di acqua se necessario, continuare la cottura fino a quando apparirà addensata.

La confettura ben densa andrà suddivisa in barattoli precedentemente sterilizzati e riscaldati.

Dopo averli chiusi ermeticamente andranno girati al contrario per tutta la notte per permettere di raffreddarsi. Riporli in un luogo fresco, asciutto e lontano dai raggi solari per una conservazione ottimale.

Nel caso in cui, invece, si volesse utilizzare subito la composta si potrà suddividere in vasetti non sterilizzati.

Ottima per gli abbinamenti con i formaggi, da spalmare sul pane o per farcire deliziose crostate.

Nel caso in cui si fosse allergici alla cannella o, semplicemente, non dovesse piacere è possibile ometterla durante la preparazione.