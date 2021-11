In questo periodo, le temperature si abbassano e le giornate si fanno più corte. Sembra insomma che non ci sia proprio il clima adatto per coltivare piante rigogliose come quelle che avevamo nella bella stagione. Eppure ci sono degli ortaggi davvero fantastici che anche in questi mesi freddi possono darci grandi soddisfazioni.

Oggi faremo la conoscenza di due ortaggi in particolare, e li metteremo a confronto. Avremo un orto spettacolare anche a dicembre grazie a questi due ortaggi ricchi di nutrienti.

Ecco gli ortaggi

Oggi conosciamo valeriana e fave, e cercheremo di capire quali sono le migliori per le nostre esigenze. La valeriana, detta anche soncino, è una pianta perfetta per farci una bella insalata e si può coltivare facilmente anche in un vaso sul balcone. Quindi è molto adatta anche per chi non ha molto spazio. Fortunatamente non richiede molti accorgimenti, ma basta tenerla al riparo dalle erbacce. Se necessario è bene che la bagniamo, ma se viviamo in una zona piovosa può darsi che questo non sia nemmeno necessario. Una volta raccolto, il soncino è ottimo in insalata ma anche cotto, ed è adatto a molte ricette.

Se vogliamo coltivarla però dobbiamo affrettarci, perché la valeriana fa fatica ad attecchire nei mesi più freddi dell’inverno. Poi, una volta che ha germinato, riuscirà a sopportare anche i periodi più rigidi.

Chi invece vuole aspettare l’inverno per piantare un ortaggio nuovo può orientarsi verso le fave. Questi legumi infatti possono essere seminati anche durante i mesi dell’inverno e resisteranno alle basse temperature. Tuttavia, sono un po’ più difficili da coltivare rispetto alla valeriana, perché temono di più gli afidi, che possono fare disastri.

Una volta pronte, le fave ci daranno una grande varietà di nutrienti. Innanzitutto, contengono una buona quantità di antiossidanti, in particolare la vitamina C. Questa sostanza permetterebbe di rallentare l’invecchiamento evitando gli effetti negativi sull’organismo dei radicali liberi. Le fave contengono, poi, un buon numero di minerali come fosforo, calcio e ferro. I primi due permetterebbero di migliorare la salute delle ossa, ed il ferro contribuirebbe alla creazione di globuli rossi.

Insomma, le fave ci permettono di portare in tavola tanto gusto ed, allo stesso tempo, potrebbero avere effetti positivi sulla salute.

Chi invece preferisce avere un’esplosione di colore in questo periodo potrebbe voler conoscere 3 piante incantevoli e profumate che fioriscono in inverno e liberano il giardino dai cattivi odori.