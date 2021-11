La pancetta è la prima cosa che vogliamo eliminare quando decidiamo di tenerci in forma. Forse non è la parte più importante, ma un addome tonico dà certamente una grande soddisfazione.

È risaputo che tenersi in forma è importantissimo per la salute, oltre che per la gratificazione personale. Tuttavia, tra i molti impegni e il poco tempo, a volte ci si dimentica di occuparsi del proprio corpo.

Ci sono degli esercizi, però, che possono farci mettere da parte ogni scusa, perché richiedono davvero poco tempo o poco spazio.

Abbiamo già visto che per avere glutei sodi basterebbero 5 minuti al giorno di questo esercizio che molti ignorano. Ma oggi vediamo come allenare gli addominali anche da seduti con 3 semplicissimi esercizi.

Addominali scolpiti e tonici con questi 3 esercizi base da fare a casa anche da seduti semplici ma efficaci

Niente miracoli o scorciatoie, per avere degli addominali scolpiti bisogna metterci impegno e costanza. Anche se si tratta di soli 5 minuti al giorno, oppure di esercizi da fare stando seduti, bisogna dedicare loro tutta la propria attenzione.

Se rimaniamo seduti davanti a un tavolo o una scrivania per ore durante la giornata, dovremmo alzarci di tanto in tanto per sgranchirci le gambe. Ma anche da seduti si possono fare 3 esercizi per allenare i muscoli dell’addome.

Il primo esercizio permette di lavorare su addominali e quadricipiti.

Appoggiare la schiena alla sedia e le mani al tavolo tenendo le braccia allungate e parallele. Inspirare e portare in alto le gambe unite con le ginocchia piegate fino alle braccia. Poi, espirare stendendo le gambe sotto il tavolo a un’altezza leggermente superiore a quella della sedia. Ripetere il movimento più volte.

Per eseguire il secondo esercizio, tenersi saldamente con le mani alla sedia e inclinare leggermente la schiena all’indietro a livello della vita. Contrarre gli addominali e i muscoli lombari e sollevare le gambe allungate oltre l’altezza della seduta. Portare una gamba tesa in alto mentre l’altra scende, poi invertirle. Muoverle rapidamente su e giù in modo alternato come se si stesse nuotando.

Come eseguire il jumping jack modificato da seduti

Il terzo esercizio è un classico cardio che permette di allenare gli addominali, ma anche di migliorare la resistenza e la circolazione del sangue. Si tratta del jumping jack modificato.

Per eseguirlo, stare seduti con la schiena dritta, ma non appoggiata allo schienale della sedia. Tenere i piedi uniti e appoggiati al pavimento e le braccia dritte lungo il corpo. Poi, allargare le gambe e allungarle verso i lati, toccando il pavimento con i talloni. Contemporaneamente, portare le braccia sopra la testa. Riportare braccia e gambe alla posizione di partenza e ripetere l’esercizio.

Ecco come avere Addominali scolpiti e tonici con questi 3 esercizi base da fare a casa anche da seduti semplici ma efficaci. Ripeterli per circa 25-30 volte, poi fare una pausa prestando attenzione al respiro e continuare con un altro ciclo.

Chi soffre di qualche patologia o ha problemi alla schiena, consulti il proprio medico prima di eseguire qualunque esercizio. Ricordiamo che per alleviare il mal di schiena potrebbe aiutare questa semplicissima tecnica da applicare per chi dorme in questa posizione.

Se possibile, evitare qualunque attività fisica fino a qualche ora prima di andare a dormire, perché potrebbe rallentare l’addormentamento. Questa è solo una delle 5 azioni semplicissime da fare prima di coricarsi per dormire meglio la notte e svegliarsi la mattina finalmente riposati.