L’oroscopo è una vera e propria guida per tante persone, che ci si affidano per avere lumi sul proprio futuro e capire come agire anticipatamente. In particolare lo fanno nei momenti di volta: l’inizio di un nuovo progetto lavorativo o scolastico, di una relazione, di un nuovo anno o di un mese. In questo caso, novembre si sta per concludere e sta per cominciare l’ultimo mese di quest’anno. Che cosa riservano le stelle dal punto di vista dell’amore?

Abbiamo già visto che ben 7 di loro vivranno un periodo particolarmente fortunato. Uno in particolare avrà il miglior momento di quest’anno e dovrà cogliere l’occasione migliore. Altrettanto non varrà, però, per altri, anzi, sono in arrivo problemi in amore a dicembre per questi sfortunati 4 segni zodiacali.

Venere sfavorevole agli Ariete

È certamente il segno meno sfortunato tra quelli che nomineremo, ma gli Ariete non vivranno un mese facile dal punto di vista dell’amore. Chi è già impegnato in una relazione si troverà nel mezzo di un momento in cui non riesce a trovare il giusto affiatamento con il/la partner a causa di una completa mancanza di prospettive in comune.

Non è il momento giusto per i single Vergine

La prospettiva di trascorrere il Capodanno assieme al proprio compagno o compagna potrebbe essere rimandata al prossimo anno per i nati sotto questo segno. Dicembre non sarà il mese ideale per trovare un partner di coppia. Chi è già in una relazione vivrà un calo di passionalità, che potrebbe però giungere al termine con la fine del mese.

Per la Bilancia, la quadratura di Venere e Nettuno potrebbe portare ad un’inattesa rottura della propria relazione amorosa. Poco fortunati anche i single di questo segno, che difficilmente riusciranno a trovare una compagna o un compagno con cui assistere al termine dell’anno.

In arrivo problemi in amore a dicembre per questi sfortunati 4 segni zodiacali

Il segno più sfortunato sarà però il Cancro. Il pianeta Venere sarà attivo in altre posizioni, quindi anche per loro il mese sarà piuttosto difficile dal punto di vista dell’amore. Nelle coppie mancherà la comunicazione e le festività natalizie trascorse insieme potrebbero essere poco entusiasmanti. Poche prospettive per i Cancro single.