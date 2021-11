Sarebbe magnifico avere un giardino sempre colorato e cosparso di un gradevole aroma che inebria le narici. Per fortuna, chi ha il pollice verde non ha di che preoccuparsi.

Infatti, le nostre piantine possono assolvere proprio a questo compito. Anche in inverno possiamo regalarci balconi fioritissimi con 3 piante particolari che non temono il freddo. Ugualmente, potremo ottenere lo stesso effetto con gli esemplari di cui stiamo per parlare.

Dunque, non perdiamo tempo, ecco 3 piante incantevoli e profumate che fioriscono in inverno e liberano il giardino dai cattivi odori.

Amamelide

Questo sorprendente arbusto ornamentale è la soluzione migliore per mettere fine agli aromi sgradevoli fuori casa e profumare l’ambiente. L’Amamelide non solo resiste alla perfezione alle temperature più rigide, ma proprio nel periodo invernale dà il meglio di sé.

Prepariamoci a goderci le sue magnifiche fioriture giallo-rosse, che ci inebrieranno le narici di un aroma misto di miele e spezie. Volendo, potremmo reciderne i fiori e realizzare uno splendido bouquet da esporre dentro casa.

Sarcococca

Bellissima e odorosa, questa pianta arbustiva sempreverde non tradirà le attese, inondando di un piacevole profumo all’esterno della casa. È presente in natura in diverse specie, tutte bellissime.

Solitamente, si distingue per le fioriture a mazzetto candide, con sfumature rosacee o color crema. I suoi fiori sprigionano un dolce profumo che possiamo sentire anche a diversi metri di distanza. Difficilmente ce ne stancheremo.

La Sarcococca sopporta benissimo le temperature basse. Per la messa a dimora meglio preferire una zona in ombra o comunque non esposta ai raggi diretti del sole.

L’ultimo esemplare di cui vogliamo parlare e del quale non faremo a meno è l’esotica Mahonia. È perfetta per decorare ogni angolo del giardino con stile e grazia.

Già dal mese di dicembre potremmo ammirare le sue bellissime fioriture dorate. Il loro profumo irresistibile ricorda quello del mughetto e ci conquisterà completamente.

La Mahonia non smetterà di sorprenderci nemmeno a fine fioritura. Le graziose bacche bluastre delle quali si ricopre si abbinano alla perfezione al fogliame spinoso verde scuro.

Questa pianta si adatta sia alla messa a dimora a terra che alla coltivazione in vaso. È resistente al freddo, ma prediligiamo un’esposizione soleggiata per vederla crescere al meglio.

