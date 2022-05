I gerani sono i fiori simbolo dell’estate. Con i loro coloratissimi fiori danno vita a meravigliose cascate che scendono da balconi e terrazze. Il geranio è uno dei fiori più amati. Non solo per le sue tinte vivaci, ma anche per la facilità della cura e coltivazione. Esistono più varietà di gerani. La famiglia di questa specie floreale è molto ampia. I gerani sono piante piuttosto semplici da coltivare nel nostro clima. Sono quindi adatti anche per chi non ha il cosiddetto “pollice verde”.

Vivono bene nelle zone con clima mediterraneo ed anche in quelle con clima alpino e di montagna. Sono in grado di resistere alla siccità e quindi sono perfetti anche nelle zone più torride del Paese. Nonostante questa versatilità, i gerani più belli e rigogliosi si vedono in montagna, affacciati dai tipici balconcini in legno. Ciò è dovuto al fatto che si tratta di una pianta che necessita di molta umidità atmosferica. In estate, questa caratteristica la si trova solo sull’arco alpino.

Di solito, si tende a coltivare i gerani all’interno di vasi, così che, con il sopraggiungere della stagione fredda, risulti semplice metterli al riparo ritirandoli al chiuso. Tuttavia, è anche possibile mettere a dimora i gerani anche in piena terra, specie nel sud Italia. Di certo, questa seconda opzione regala molte soddisfazioni in termini di fioritura. Inoltre, con la messa a dimora direttamente in terra, si hanno meno problemi riguardo a malattie e attacco di parassiti. In ogni caso, applicando i giusti accorgimenti, sarà possibile godere di ricche fioriture anche coi gerani in vaso.

Per aumentare la fioritura dei gerani in vaso a più non posso basterebbero questi 3 consigli di giardinieri e vivaisti

Per prima cosa, bisogna trovare la giusta esposizione. I gerani non devono stare all’ombra. Vanno quindi sistemati in zone molto luminose ed esposte alla luce del sole. Pur sopportando bene la siccità, i gerani vanno irrigati abbondantemente, soprattutto in estate e nelle giornate più calde e afose. Dobbiamo annaffiare questa pianta con una certa regolarità senza aspettare che il terreno sia del tutto asciutto. Se notiamo rami secchi, eliminiamoli subito, tagliandoli con un paio di forbici affilate e disinfettate. In questo modo daremo spazio ai nuovi germogli.

Ogni 2 o 3 settimane bisognerebbe procedere con la concimazione. Per un prodotto naturale, preparare un compost costituito da foglie secche e bucce di frutta. L’ideale sarebbe poi arricchire il fertilizzante con una goccia di iodio. Questo, infatti, favorirebbe il processo della fotosintesi e, soprattutto, la fioritura. Infine, per mantenere belli e in salute i nostri gerani, ricordiamoci di pulire le foglie. Basterà preparare una soluzione con 500 ml di acqua e 30 g di sapone di Marsiglia, e passarla direttamente sulle pagine delle foglie. Diventeranno subito belle lucenti perché toglieremo la polvere. Inoltre, con questo sistema, elimineremo anche eventuali parassiti. Ecco, quindi, cosa fare per aumentare la fioritura dei gerani.

