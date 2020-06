Qual è ortaggio estivo che rinfresca, depura e aiuta a dimagrire?

Stiamo parlando del cetriolo: pianta erbacea appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, di cui fanno parte anche zucchine, zucca, melone e anguria.

Forse originario dell’Himalaya, è coltivato da più di 4000 anni in India e in Africa. In Europa si diffuse solo intorno all’inizio del 1800.

Dissetante e mineralizzante, il cetriolo aiuta a sopportare la calura estiva. Oltre ad essere rinfrescante, ha proprietà diuretiche ed emollienti. Depura l’organismo e aiuta la funzionalità intestinale. Le sue virtù hanno di conseguenza un effetto benefico sulla pelle, infatti è consigliato come cura contro l’acne. È molto usato per la bellezza della pelle anche con applicazioni esterne, sotto forma di impacchi e maschere. Ammorbidisce, disinfiamma, dona sollievo dopo l’esposizione al sole o al vento. Riduce i gonfiori e i segni di stanchezza.

Cosa contiene il cetriolo? L’ ortaggio estivo che rinfresca, depura e aiuta a dimagrire

Come si può notare il cetriolo è composto soprattutto da acqua ed ha pochissime calorie.

È perfetto nella sua stagione, cioè l’estate, perché disseta, rinfresca e apporta i sali minerali che perdiamo tramite il sudore. È in particolare ricco di potassio, ma anche magnesio, silicio, ferro, calcio, iodio e manganese. Contiene vitamine, come la vitamina A, vitamine del gruppo B o folati, vitamina C e vitamina K.

I suoi enzimi aiutano ad assimilare e proteine e a mantenere in salute l’intestino.

Essendo molto ricco di fibre, è però sconsigliato a chi soffre di colon irritabile.

Davvero il cetriolo aiuta a dimagrire?

Il cetriolo contiene acido tartarico. Questa sostanza impedisce ai carboidrati che mangiamo di trasformarsi in grassi. La sua composizione lo rende ottimo anche per contrastare la ritenzione idrica. Questi fattori e il suo basso contenuto di calorie (circa 12 calorie per 100g), lo rendono un ottimo alleato per la forma fisica.

Come si sfruttano le virtù?

Va mangiato crudo per mantenerne intatte le proprietà. Se ben lavato si può mangiare anche con la buccia. È particolarmente indicato in insalata, o per la preparazione di salse o zuppe fredde, oppure si può conservare sott’aceto.