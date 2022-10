Oroscopo settimanale pieno di insidie per 2 sfortunati segni zodiacali

Siamo ufficialmente entrati nella terza settimana di ottobre, un mese che, tra alti e bassi, non si è poi rivelato così catastrofico. Anzi, molti segni dello zodiaco hanno approfittato di questo periodo di transizione per riflettere e per pianificare le attività dei prossimi mesi. Per altri segni zodiacali, invece, complice anche un aspetto astrale non particolarmente amichevole, ottobre è stato un mese da dimenticare.

Per alcuni di essi, i prossimi 7 giorni continueranno ad essere parecchio difficili perché saranno contrassegnati da un’enorme instabilità finanziaria, sentimentale e lavorativa. La causa di tutto questo potrebbe essere il Sole che il 22 ottobre si congiungerà a Venere in Bilancia, mentre il 23 ottobre entrerà, insieme a Venere, in Scorpione. Nei paragrafi successivi vedremo quali saranno i segni zodiacali maggiormente colpiti da questi movimenti astrali e cosa bisognerà fare per passare questo periodo indenni.

Oroscopo settimanale pieno di insidie per il Leone

Un segno che sicuramente non trascorrerà una settimana molto felice sarà il Leone. Secondo l’oroscopo, infatti, questi giorni saranno caratterizzati da tante preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda il denaro. Probabilmente si concentreranno in pochi giorni diverse spese inaspettate che faranno vacillare il conto in banca e anche le relazioni interpersonali. Questa situazione comporterà un forte stress e varie tensioni che culmineranno in litigi ed incomprensioni. Venere, che è il Pianeta dell’amore, in tali circostanze, purtroppo, può fare davvero ben poco.

L’unica speranza potrebbe essere invece il lavoro, dove sarà necessario dimostrare di essere sempre all’altezza dei compiti assegnati. Per fare ciò bisognerà però scindere le varie situazioni, cercando di non portare, come si suol dire, i problemi di casa al lavoro.

La Luna non è bastata, ci vuole qualcosa in più

Oltre al Leone, la prossima settimana sarà abbastanza complicata anche per i nati sotto il segno dei Pesci. Nonostante la Luna piena del Cacciatore abbia portato un po’ di serenità in amore, purtroppo sarà un oroscopo settimanale pieno di insidie per via dei soldi e del lavoro. I primi continueranno a scarseggiare, a causa delle spese troppo alte e di una malagestione delle casse personali. Continuare a sperperare denaro con acquisti inutili e cene al ristorante non risolleverà la situazione, anzi, la peggiorerà ancora di più.

Sul lavoro, invece, l’insoddisfazione si potrebbe risolvere soltanto mettendosi l’anima in pace e continuando a cercare un altro impiego. Infatti, quando la crisi sarà passata e le condizioni saranno più favorevoli, bisognerà avere già una via di fuga pronta da poter percorrere.

Lettura consigliata

Secondo l’oroscopo Maya saranno 3 i segni fortunati dell’ultima parte del 2022