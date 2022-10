Come impedire che i calzini si irrigidiscano durante il lavaggio

Capita a volte di ritirare i calzini dopo averli lavati e accorgersi che la stoffa si è indurita ed è diventata rigida. Questo inconveniente può accadere con qualunque capo, ma è molto più comune con i calzini. Generalmente le cause sono due: può accadere che lo sporco, come polvere o terra, non sia stato accuratamente rimosso durante il ciclo di lavaggio, e quindi sia penetrato nelle fibre, indurendole. Oppure può succedere che un eccesso di detersivo o residui di calcare abbiano irrigidito le fibre. In ogni caso, possiamo porre rimedio. Dovremmo prendere l’abitudine di lavare i calzini con più attenzione rispetto ad altri capi, proprio per evitare che si induriscano. Vediamo dunque quale tecnica usare.

Un bagno preventivo nel bicarbonato

Prima di gettare i calzini in lavatrice, proviamo a metterli a bagno in acqua e bicarbonato, in modo da semplificare la rimozione di qualsiasi traccia di sporco. Dovremmo avere cura di distendere i calzini completamente. Se infatti la punta è ancora arrotolata, sarà impossibile che si lavino bene. Mettiamoli dunque in una bacinella con acqua tiepida e un paio di cucchiai di bicarbonato, e lasciamoli a bagno per circa mezz’ora. Una volta completata questa operazione possiamo passare al lavaggio.

Come impedire che i calzini restino duri e rigidi usciti dalla lavatrice

Una volta estratti i calzini dalla bacinella, possiamo metterli in lavatrice e utilizzare il solito programma di lavaggio. Facciamo attenzione a non utilizzare troppo detersivo. Abbondare con il detersivo, infatti, non solo è inutile per pulire meglio i calzini, ma può anche risultare dannoso, in quanto l’eccesso di detersivo è il principale responsabile di capi induriti e puzzolenti in uscita dalla lavatrice. Mettiamo dunque poco detersivo e proseguiamo al lavaggio in lavatrice come al solito. Ma manca ancora un passaggio.

Il risciacquo con aceto

Una volta concluso il programma di lavaggio, apriamo il cestello della lavatrice, aggiungiamo mezzo bicchiere di aceto bianco, e facciamo un risciacquo. Questa fase è importantissima perché il risciacquo elimina ogni traccia di detersivo in eccesso, e l’aceto funge da ammorbidente naturale e aiuta contro il calcare. All’interno della lavatrice, l’aceto bianco contribuirà a restituire ai nostri calzini la loro morbidezza e a farli tornare come nuovi. Concluso il risciacquo, possiamo stendere i calzini come al solito, preferibilmente in un luogo ombreggiato e non direttamente al sole, che potrebbe rovinare le fibre. Ecco dunque come impedire che i calzini si induriscano quando li laviamo.

